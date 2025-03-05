Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Курске приговорил 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы. Он осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК (теракт и наемничество в период вооруженного конфликта). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Андерсон, вооруженный боевым оружием, незаконно проник на территорию России и в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил ряд преступлений против мирных жителей. Вскоре иностранец попал в плен к российским военным,

«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти он совершал преступления против мирного населения», — сообщили в СК России.

В ведомстве отметили, что Андерсон был задержан на территории Курской области, следствием во взаимодействии с УФСБ России по Ленинградскому военному округу собрана достаточная доказательственная база.

Гособвинение в ходе прений просило приговорить осужденного к 7 годам тюрьмы и 13 годам колонии строгого режима. Защита просила исключить ряд отягчающих обстоятельств и признать в качестве смягчающих раскаяние и признание вины наемником.

О том, что Андерсон попал в плен, 24 ноября сообщил источник «РИА Новости». ТАСС опубликовал видеозапись, на которой мужчина утверждает, что у него забрали паспорт и телефон и насильно отправили участвовать во вторжении. Андерсон сообщил, что четыре месяца служил рядовым, а до этого четыре года в войсках связи в Британии. После потери работы он решил присоединиться к интернациональному легиону ВСУ. По данным СК, в Курской области наемник оказался в ноябре.

Отец 22-летнего британца Скотт Андерсон рассказал Daily Mail, что сын был связистом в украинской армии. Семья отговаривала его присоединяться к ВСУ, но молодой человек «считал, что поступает правильно». К концу декабря он должен был вернуться домой.