На Украине открыто уголовное производство в связи с организацией награждения военных в городе Сумы, центр которого 13 апреля подвергся удару. Об этом сообщил мэр города Конотопа Артем Семинихин, посетивший место обстрела.

По его словам, производство открыто, чтобы выяснить, «кто додумался проводить <…> мероприятия с собранием военных в центре города». Семинихин утверждает, что ответственность будут нести «некоторые отдельные военные, руководители», вопрос якобы держит на личном контроле глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Мэр Конотопа выразил надежду, что, «если не сегодня вечером, то завтра днем все же справедливость состоится».

В здании, по которому пришелся удар, проходило награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ по случаю семилетия со дня ее создания. Украинские военные не пострадали, поскольку находились в укрытии, заявил Семинихин. Местные жители, по его словам, в «ужасе и панике».

Он обвинил в организации церемонии главу Сумской военной областной администрации Владимира Артюха, поскольку подобные мероприятия не проходят без согласования с местными властями.

«Насколько мне известно, его уже предупреждали, что этого делать нельзя», — утверждает мэр Конотопа.

Семинихин призвал украинских правоохранителей «срочно спрятать» Артюха, «желательно за решеткой». «Я думаю, что он еще день-два не проживет. Его кто-то из сумчан и грохнет», — предположил политик. Он добавил, что не призывает это делать, «должен быть закон». Семинихин также выразил надежду, что правоохранительные органы смогут «очень оперативно» установить обстоятельства случившегося.

Что известно об ударе

Удар по Сумам был нанесен утром 13 апреля. По данным украинских СМИ и российских военных телеграм-каналов, снаряд попал в здание конгресс-центра Сумского государственного университета. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, комментируя случившееся, обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому с призывом «не собирать военных на награждение, а тем более в гражданских городах».

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что глава Сумской администрации и его помощник «пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей». Безуглая сообщила, что после награждения военных был запланирован детский спектакль.

Российские z-блогеры утверждают, что удары наносились по военным целям, а мирные жители использовались ВСУ как «живой щит».

«Проводя подобные военные мероприятия в центре большого города и прикрывая их системами РЭБ [радиоэлектронной борьбы], украинское командование прекрасно понимало, что в случае отклонения ракеты под удар могут попасть мирные жители», — пишет телеграм-канал «Война с фейками».

Военный блогер Сергей Лебедев сослался на данные источника о том, что в одном из зданий СумГУ «проходила встреча, были натовские офицеры, офицеры из ГУР МО и представители нацбатальонов».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Сумам был нанесен баллистическими ракетами, одна из которых попала в здание на территории университета, а вторая якобы «разорвалась фактически над улицей». Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о 34 погибших и 117 пострадавших. Повреждено более 50 зданий и свыше 30 автомобилей, добавили в ведомстве.

Реакция России

Минобороны России не комментировало информацию об ударе по Сумам. В ведомстве и Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не атакуют гражданские объекты, а наносят удары только по военным и энергетическим целям и связанной с ними инфраструктуре.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал «провокацией в чистом виде» организацию награждения военных ВСУ в прифронтовой зоне в Сумах.

«Наши войска под носом, а они парад устраивают. Это в чистом виде провокация. И, скорее всего, они могли специально громко устроить это награждение военных, обрекая их на верную смерть, чтобы как-то оправдать свои преступления [в Курской области]», — предположил депутат в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что в Курской области после отступления ВСУ находят свидетельства «зверских пыток, преступлений» против детей и мирного населения. Награждение бойцов ВСУ в Сумах могло быть устроено как «провокация в противовес» этим данным, допустил Колесник. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться. «У них же не совсем идиоты воюют. Им что-то нужно. Я думаю, мы можем ждать еще какую-то провокацию», — сказал парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также назвал случившееся провокацией, добавив, что это было ожидаемо в канун Пасхи и окончания временного энергетического перемирия между Россией и Украиной.

«Мое мнение стопроцентное — это провокация. <…> До 9 мая такие провокации в разных вариациях ожидаемые. Киев готов пойти на любые действия для того, чтобы пытаться выполнить каким-то образом свои желания», — сказал Чепа изданию.

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что России «правильно бы <…> официально высказать свое соболезнование» в связи с гибелью мирных жителей в Сумах и «одновременно призвать Зеленского и ВСУ перестать собирать на военные мероприятия детей и вообще гражданских людей».

«Неправильно, что мировое сообщество пока может слышать только позицию стран Запада и режима Зеленского. <…> Позиция России должна звучать громко. Россия должна сформулировать свою версию», — написал Марков в телеграм-канале.

Политолог Григорий Бовт считает, что тема удара по Сумам «будет подогреваться и использоваться для усиления давления на Москву». Он предположил, что президенту США Дональду Трампу ситуацию изложат в «нужном ключе», что «отчасти может девальвировать» результаты встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля.

Реакция Запада

Госсекретарь США Марко Рубио выразил «глубочайшие соболезнования» в связи с гибелью людей в Сумах и назвал удар «ужасающим».

«Это трагическое напоминание о том, почему президент [США Дональд] Трамп и его администрация тратят так много времени и усилий на то, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира», — написал глава Госдепартамента в соцсети Х.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя удар по Сумам, обвинил Россию в «вопиющем пренебрежении к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа».

«Необходимы решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция неустанно работает над достижением этой цели вместе со своими партнерами», — написал он в Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь призвал президента России Владимира Путина согласиться на «полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий».

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ракетный удар по Сумам «пощечиной всем, кто ищет и желает мира», а также заявил, что «цивилизованный мир должен применить силу».

Удар по Сумам «переходит все границы приличия», заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, добавив, что Трамп «прилагает все усилия» для завершения военных действий.