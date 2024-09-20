Телеграм-канал Shot опубликовал видео с человеком, якобы «очень похожим» на депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, который занимается сексом с девушкой в рабочем кабинете, на переднем плане виден флажок с серпом и молотом. В партии заявили RTVI, что комментировать ролик «бессмысленно», потому что «нет фактуры».

«Это все их лавка, Shot’а. Кто зашел, какая блондинка… Видео — какие-то нарезки. Тень на плетень, якобы Парфенов, якобы рыжий, у нас много рыжих — вон Чубайс рыжий. Флажок поставили, может, в душе симпатизируют компартии — я не знаю», — сказал глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко.

По его словам, партия не комментирует «какие-то догадки, якобы идут с подачи политтетехнологов», а к самой деятельности КПРФ этот случай отношения не имеет.

«Партийная деятельность тут не затронута, здесь затронуты достоинства блондинки какой-то. Может, она тоже обижена, сидит и плачет — она имеет полное юридическое право обратиться в компетентные органы, чтобы ее честь и достоинство каким-то образом были восстановлены», — отметил собеседник RTVI.

Сам Парфенов, вероятно, тоже имеет свою личную позицию по поводу произошедшего, продолжил Ющенко.

«Может, у него там вообще какая-то личная жизнь, не имеющая к партии отношения. Много домыслов. В конце концов, может, он за ней ухаживал за ней пять месяцев, и они наконец-то встретились, мы ж не знаем», — порассуждал он.

SHOT предположил в посте под видео, что Парфенов «заказал проститутку прямо в Госдуму», а то, что видео попало в интернет, объяснил тем, что «депутат перешел кому-то дорогу». Девушку канал идентифицировал как 25-летнюю Диану, которая «работает индицидуально» в Москве.

В КПРФ сообщили Shot, что видели ролик и «проводят работу». В партии допустили, что видео могло быть сгенерировано нейросетью.

Сам Парфенов не ответил на звонок корреспондента RTVI.