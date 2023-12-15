Министерство культуры Воронежской области рекомендовало изданию «Блокнот Воронеж» заменить на сайте изображение Санта Клауса на Деда Мороза. Копия письма за подписью первого замглавы ведомства Татьяны Цапиной есть в распоряжении RTVI.

Как следует из письма, Минкульт попросил редакцию убрать Санта Клауса с главной страницы, потому что это вызвало недовольство жителя региона, который счел картинку «пропагандой западных ценностей». Согласно цитате, приведенной в письме, этот человек дважды обращался в редакцию с вопросом «а почему не русский Дед Мороз?» Не увидев изменений на странице сайта, он решил воздействовать на издание через Минкульт. В своей жалобе он также указал, что Санта Клаус «повсеместно присутствует в магазинах».

«На первой странице «Блокнота» размещен сказочный персонаж «Санта Клаус», а почему не русский Дед Мороз? Дважды обращался в редакцию, но пропаганда западных ценностей продолжается. Впрочем как и повсеместно в магазинах также присутствует Санта Клаус, а не Дед Мороз». Просим рассмотреть возможность замены Санта Клауса на Деда Мороза на сайте «Блокнот Воронеж», — говорится в обращении.

Первый заместитель министра культуры региона Татьяна Цапина подтвердила RTVI, что обратилась к редакции после того, как «активные жители Воронежа, читатели “Блокнота” указали на этот недостаток». Других подобных рекомендаций со стороны ведомства не было, сказала она.

«Какой-то централизованной работы не ведется. Мы все-таки больше контролируем свои учреждения, чтобы в наших областных и муниципальных учреждениях культуры таких фактов не было выявлено», — пояснила Цапина.

На присутствие Санта Клауса в магазинах ведомству не жаловались, добавила она. «По поводу продаж в магазинах, к сожалению, это не наши полномочия. Все-таки мы являемся министерством культуры и не в нашей компетенции ограничивать какие-то товары в магазинах», — заключила замминистра.

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области также не зарегистрировано обращений в связи с наличием в магазинах Санта Клаусов, выяснил RTVI.

Издание «Блокнот Воронеж» после рекомендации Минкульта заменило на своей странице Санта Клауса на Деда Мороза.

«Я лично не вижу большой проблемы в деталях, которые смутили автора обращения. В конечном счете, на изображении не было написано, Санта Клаус это или Дед Мороз. Но если данный вопрос так сильно волнует читателя, что он решил даже отвлечь им от действительно важной предновогодней работы целое Министерство культуры, то нам не составило труда изменить вариант “зимнего волшебника” на сайте Блокнот Воронеж», — рассказал RTVI главный редактор издания Владимир Смехнов.