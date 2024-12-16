Воюющий за Украину бразилец похвастался отрезанным ухом убитого в Курской области российского солдата

Военнослужащий Интернационального легиона Украины, бывший солдат бразильской армии Лукас Рибейру ди Жесус (Lucas Ribeiro de Jesus) во время стрима в «тиктоке» рассказал, что отвез в Бразилию в качестве трофея ухо российского солдата, которое лично отрезал. Полуторачасовой стрим есть в распоряжении RTVI.

Во время стрима бразилец рассказал, что участвовал в боевых действиях в Курской области, где убил двух российских солдат, одному отрезал голову, а второму — ухо, и в качестве трофея забрал с собой в пластиковом пакете ухо и военный шлем.

«Мы участвовали в бою, окружили врага, один парень был вооружен катаной. Ну, что этот парень собирается делать с катаной? Так что… мы использовали ее против него», — сказал бразилец.

Ди Жесус продемонстрировал фото с трупом российского солдата, рядом с которым он стоит с оружием, и отдельно фото отрезанного уха. «О, на мне русский шлем… тот, которого я убил… трофей», — сказал бразилец.

Участники стрима попросили его рассказать подробнее про шлем. После чего Ди Жезус уточнил, что, по его мнению, погибшие были отцом и сыном.

«Их было два. Отец и сын. Я ношу шлем сына. Я отвез его в Бразилию, когда ездил туда в отпуск», — рассказал Жезус.

Жесус приехал на Украину в декабре 2023 года из Пейшоту-ди-Азеведу, муниципалитета в Бразилии, который входит в штат Мату-Гросу. В мае 2024 года был награжден командованием ВСУ медалью “Ветеран войны, участник боевых действий”. На 16 декабря в рядах ВСУ, по данным телеграм-канала TrackANaziMerc, отслеживающего иностранных бойцов в рядах украинских войск, подтверждена смерть 18 граждан Бразилии. Среди них Гилван Хосе Родригес Коста, который погиб в Курской области.