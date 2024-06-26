В Москве с четверга, 27 июня, погода начнет динамично меняться. После относительной температурной нормы придет 30-градусная жара, существенных осадков не прогнозируется, рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В четверг температура, по расчетам, превысит 25 градусов. В пятницу будет 27-29 в Москве, по области 25-30, а в субботу и воскресенье уже 26-31 градус. В понедельник [1 июля] даже 28-33 градуса по Московскому региону», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что сейчас период, когда солнце стоит максимально высоко над горизонтом и его лучи при малооблачной погоде «пропекают» земную поверхность, от которой тепло передается воздуху.

Если в начале недели сильному прогреву мешало вторжение в столицу арктических воздушных масс, то теперь в сторону центра европейской России распространяется, пусть и не очень значительно, гребень высокого давления. В результате небо станет менее облачным, пояснил синоптик.

По его словам, воздушные массы будут по-прежнему поступать с севера, но они уже сформированы не над Северным Ледовитым океаном, а в средней и южной Атлантике, поэтому принесут тепло. Они будут перемещаться в Москву через Скандинавию и район Баренцева моря.

«Особенно хочу отметить, что начиная с субботы, в воскресенье, понедельник [29,30 июня и 1 июля] ожидается очень высокая ночная температура — от 17 до 19, а в центре Москвы выше 20 градусов. Это для Москвы совершенно нетипично. Это июльская погода в курско-воронежском исполнении, то есть характерная для более южных регионов», — пояснил собеседник RTVI.

Существенных осадков в предстоящие дни в Гидрометцентре не прогнозируют.

«Будут небольшие кратковременные осадки, когда в течение десяти минут совсем небольшие дожди, максимум 3-5 мм, и потом опять сияет солнце. Такие дожди точно не создают дискомфорт, наоборот, они встречаются с удовольствием и радостью», — заметил Вильфанд.

Он добавил, что июнь 2024 года уже стал самым дождливым за все время длительных инструментальных наблюдений, которые в Москве ведутся с 1879 года.

По словам метеоролога, за первые три недели месяца выпало 240% от нормы. Это обусловлено тем, что в центр Европейской России, включая Москву и Подмосковье, в течение первых 20 дней июня постоянно поступал тропический воздух из южных акваторий Атлантики и со Средиземного моря.

«Помимо того, что это воздух жаркий, он еще и насыщен влагой. И любая физическая неустойчивость в атмосфере, которая возникает в умеренных широтах, приводила к интенсивнейшим осадкам», — заключил Вильфанд.