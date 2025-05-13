Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла резонансный закон о локализации такси. Инициатива повлечет за собой рост цен на поездки, а также может лишить отрасль половины водителей. Закон в итоговом чтении поддержал 321 депутат, 22 парламентария воздержались, голосов «против» не было, передает корреспондент RTVI.

«Если мы этот закон не примем, АвтоВАЗ встанет»

Законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в ноябре 2023 года. Под уровнем локализации подразумевается производство машины или ее частей в России.

Принятый в первом чтении законопроект вводил требование, по которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан «локально произведенным», то есть ему должно быть присвоено «не менее 3,2 тыс. локализационных баллов», что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам в России.

Под эти требования подпадали только четыре модели Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3» и «Москвич-6», XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, а также электромобили Evolute i-PRO и i-JOY, пишет РБК со ссылкой на экспертов Аналитического центра (АЦ) при правительстве.

«На 2022 год на такси, по информации субъектов РФ, работало 360-380 [тыс.] легковых машин. На 1 мая 2025 года в легковом такси работает и зарегистрировано 1 млн 46 тыс. автомобилей, на постоянной основе получает через службы диспетчерского заказа 782 тыс. автомобилей. Это о чем говорит? Что все, кто работал в тени, вышли в регионы. Регионы зарегистрировали их и стали работать», — сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев на заседании.

Ко второму чтению законопроект изменился «до неузнаваемости», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если мы этот закон не примем, АвтоВАЗ встанет… Но только если это все перенести с ВАЗа на УАЗ, то тогда базовое предприятие Ульяновской области встанет. Поэтому, коллеги, мы представляем нашу страну. Но есть особенности. Автозаводы находятся в Тольятти, в Калининграде, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе. «Москвич» в Москве делают. Автопром, автомобилестроение проходит свое становление. КАМАЗ состоялся. Ему эта поддержка нужна, может быть, лишь в отдельной части. А в данном случае, что касается автомобилестроения, без этого не получится развивать отрасль», — сказал он во время обсуждения.

Депутаты приняли поправки, согласно которым в такси могут быть допущены как машины, произведенные в рамках «новых» специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках СПИК, которые были заключены до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других аналогичных контрактах.

Также для работы в такси также решено допустить автомобили, произведенные в рамках «новых» СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

В целом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Для нескольких субъектов депутаты предусмотрели отсрочку: действие новых требований было решено временно не распространять на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028 года), а также на Дальневосточный федеральный округ (до 1 марта 2030 года). Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию.

«Мы можем вернуться в эпоху „бомбил из 90-х“»

Принятый закон сократит количество машин в таксомоторной сфере и вынудит водителей менять автомобили, за что и будет расплачиваться потребитель, заявил журналистам лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«По прогнозам экспертов, это может привести к росту теневого бизнеса, мы можем вернуться в эпоху «бомбил из 90-х», над которыми не будет никакого контроля», — сказал он.

По словам Слуцкого пострадает целая отрасль, сотни таксопарков. «У многих есть собственный парк, который они как юрлицо должны будут обновить до последней машины. А это огромная и непосильная финансовая нагрузка. Нам необходимо улучшать жизнь наших людей, а не создавать условия для роста цен на внутреннем рынке», — посетовал депутат.

Водителям потребуется около 290 млрд рублей, чтобы обновить автопарк такси под требования законопроекта о локализации, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве. Для частично занятых водителей на личных авто срок окупаемости новой машины может составлять до 16 лет без учета роста тарифов.

«16 лет. Проживет ли «Лада Гранта» в такси 16 лет? Не распадется ли на плесень и липовый мед? Сейчас, как пишут аналитики, только 11% личных машин частично занятых и 16% личных машин полноценно занятых водителей подходят под локализацию. А в сегменте аренды доля соответствия не превышает 20% в среднем по России», — сказал журналистам вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С принятием закона в такси будет работать «21 вид автомобилей, который производится в России», заявил Москвичев.

«И никакого возраста автомобиля. В 2026 году трехлетняя машина, пятилетняя… семилетнюю можно эксплуатировать. Машина считается технически исправной, если она проходит ежегодно технический осмотр. На сегодняшний день 1 млн 46 тыс. машин, которые зарегистрированы в реестре субъектов Российской Федерации, будут работать до списания, может быть, 10, 15 лет, пока они технически исправны. Машины, которые на сегодняшний день зарегистрированы, особенно самозанятых, индивидуальных предпринимателей — они их будут использовать до тех пор, пока они их не спишут», — разъяснил депутат.

«Люди будут вынуждены уходить в тень»

Закон ударит по тем таксистам, которые не работают в отрасли на постоянной основе, а подрабатывают, то есть совершают одну-две поездки в день, рассказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

«У нас, к сожалению, выпадает такая категория, как люди, которые подрабатывают на своих машинах. Это люди, которые делают всего лишь одну-две поездки в день, то есть самозанятые на собственных автомашинах. И понятно, что люди покупали свои машины, не думая о локализации. Они покупали то, что могли, и то, что нужно им для семьи. Если взять Урал, Зауралье, Сибирь, Дальний Восток — это машины крупные, потому что они выполняют функцию еще и транспортного средства для семьи — перевозки, на дачу съездить, на рыбалку и так далее. И эти люди, к сожалению, будут вынуждены уходить в тень, что, кстати, уже, к сожалению, происходит. Например, у нас образуется очень много чатов, телеграм-каналов, где службы заказа такси нигде не зарегистрированы, которые не могут давать информацию нашим службам, МВД и так далее. И в результате у нас, к сожалению, растет преступность в отношении как водителей, перевозчиков, так и пассажиров этих полулегальных служб заказа такси», — рассказал Лисовский.

Таким образом, проблема, которую поставил Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», не решается, на что фактически обратил внимание Лисовский. Союз попросил руководство Госдумы исключить из-под действия положений законопроекта о локализации такси водителей, использующих формы НПД и ИП и подрабатывающих в перевозках пассажиров на личных автомобилях.

«По сути, новый законопроект ставит запрет для более чем 2,5 млн человек на подработку на собственных автомобилях», — говорится в обращении, направленном на имя Володина. В подавляющем большинстве регионов России водители — подработчики на собственных автомобилях совершают до 95% перевозок, отмечает союз.

По расчетам аналитиков АЦ, из-за новых требований отрасль могут покинуть до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных авто, 35,6% работающих на арендованных авто с полной занятостью и 15,2% таксистов с полной занятостью на личных машинах, всего — до полумиллиона человек (около 51% от общего числа).

Реализация закона повлечет повышение цен на поездки.