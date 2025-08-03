Пловцы из России впервые в своей истории выиграли комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Их результат — 3 минуты 26,93 секунды, это новый рекорд первенства Европы и мира.

За российскую команду выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

На втором месте оказалась сборная Франции (+1,03 секунды), на третьем — команда США (+1,69 секунды).

С победой россиян поздравил российский министр спорта Михаил Дегтярев.

«Поздравляю мужскую команду! Золото в мужской эстафете — это одновременно и ожидаемый, и долгожданный результат. Впервые с 1973 года», — подчеркнул он.

В общей сложности на чемпионате мира в Сингапуре российские спортсмены завоевали 18 медалей: шесть золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых.

Лидером медального зачета стал Китай, у него 37 наград: 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. На втором месте Австралия — 28 медалей (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Третье место завоевали американцы с 32 медалями (10 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых).

Ранее на чемпионате мира в Сингапуре золотую медаль выиграл пловец Климент Колесников на дистанции 50 метров на спине. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что до самого финала «не думал, что смогу проплыть настолько быстро».

«Когда я сделал касание, увидел, что разменял 24 секунды, это очень быстро для сегодняшнего дня. Прекрасные ощущения, я очень счастлив» — сказал Колесников.

Среди российских пловцов серебро завоевал россиянин Павел Самусенко, бронзу — Илья Бородин.

Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в Сингапуре в нейтральном статусе по решению World Aquatics. Им запретили публиковать в соцсетях результаты и материалы, связывающие их с Россией. Это касается и национального флага.