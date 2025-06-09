Сильные ливни в Москве и области в ближайшие дни сменятся погодой без осадков, а температура будет даже ниже, чем обычно в июне, сообщил RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. При этом он не исключил, что сегодня, 9 июня, во второй половине дня могут начаться шквал и грозы с дождями.

«Повторения [ливней, как вчера] в полном объеме ожидать не приходится, но при этом сегодняшний день по температуре и по грозовой деятельности будет в чем-то похож на вчерашний. То есть грозы ожидаются, дожди, местами даже сильные. Они начнутся не раньше середины дня, и основная интенсивность придется на вторую половину дня и вечер. Шквалистое усиление ветра при грозах тоже не исключено», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что температура сегодня в столичном регионе может дойти до 28 градусов.

«Это практически то же самое, что и было вчера, но интенсивность этих дождей будет несколько ниже, чем вчера. Вчера, например, в Подмосковье выпадало до 30%, а во Внуково — до 70% месячной нормы», — сообщил он.

После сегодняшнего «грозового дня», продолжил Шувалов, сменятся воздушные массы, и уже 10 июня будет погода «совсем иного характера».

«Во вторник у нас практически без осадков по области, и температура уже 20—22 градуса. Это максимум, который ожидается по области. То есть мы переходим от погоды июльской к погоде июньской. Она будет даже на 1—3 градуса ниже положенного по климату. И такая погода продержится вплоть до Дня России», — уточнил он.

Однако, предупредил Шувалов, в пятницу, 13 июня, «ожидается новая порция дождей, и довольно приличных».

«Сейчас трудно судить о количестве, но циклоны малым количеством осадков не удовлетворяются обычно», — заключил он.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что сегодня в Москве утром было плюс 20—22 градуса, а в районе обеда начнется дождь.

«По расчетам, самые сильные дожди вновь достанутся Новой Москве и югу Подмосковья. Копилка июньских дождей пополнится еще на 3—12 мм, а местами и на 20 мм. И до конца рабочей недели уже существенных осадков не ожидается», — уточнила она.