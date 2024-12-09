Сотрудница поликлиники № 1 города Балаково Саратовской области Екатерина Майорова будет уволена после того, как в соцсетях назвала матерей некоторых детей «ленивыми, неблагодарными, никчемными». Об этом RTVI заявил главврач учреждения Александр Овсянников.

«Она не готова работать с нами дальше и, конечно, будет уволена. Что касается ее слов, ее позиции, это надо спрашивать надо у нее. Я с этой позицией категорически не согласен. Здравомыслящий человек, наверное, так не поступит, правильно? Я искренне считаю, что такой человек недостоин носить звание медицинского работника. В голове иметь такие мысли и при этом работать медиком, думаю, недопустимо», — сказал он.

На вопрос, будет ли обсуждаться с медперсоналом эта ситуация и правила поведения в соцсетях, Овсянников ответил утвердительно.

«Конечно, безусловно, это наша работа. Мы должны все время напоминать и рассказывать, что существует медицинская этика. Этому учат со школьной скамьи, в медвузах, в медколледжах. Мы сами регулярно проводим занятия [по этим темам]. Но, наверное, еще раз напомним всем, что белый халат — это ответственность и, наверное, образ жизни медицинского работника. Он подразумевает ответственность за чью-то жизнь», — сказал собеседник RTVI.

Ранее портал «Медицинская Россия» опубликовал пост, в которой Майорова критически высказалась о тех женщинах, которые вызывают врача своему ребенку на дом при малейших признаках ОРВИ.

«Зачем вы нас к себе зовете? Вы ленивые, неблагодарные, никчемные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца. Тупые, нарожавшие в своих халупах своих детей от никчемного мужичка, где нет ремонта со дня постройки дома. Где у вас нет любимой работы, на которую хочется идти, потому что за спиной 9 классов образования», — говорилось в сообщении.

Слова врача вызвали огромный резонанс, в том числе на федеральном уровне.

Позднее ситуацию прокомментировал Овсянников. В своих соцсетях он написал, что считает позицию Майоровой «крайне деструктивной и подлежащей осуждению со стороны коллектива работников поликлиники». Также он отметил, что не смог оперативно связаться с ней самой.