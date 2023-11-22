Предложения запретить аборты в частных клиниках и по ОМС могут быть связаны с желанием увеличить объем платных услуг в государственных учреждениях. Такое мнение президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот высказал в интервью RTVI.

Шилькрот утверждает, что в частных клиниках делается не более 20% всех абортов в стране.

«При этом есть еще предложение не только запретить в частных клиниках, но и запретить выполнение искусственного прерывания беременности по ОМС.

И тогда у нас останутся только платные услуги по прерыванию беременности в государственных клиниках. Может быть, это одна из причин такой инициативы, чтобы увеличить объем платных услуг в государственных клиниках.

По крайней мере, возникают такие подозрения исходя из двух таких инициатив», — заявил он.

Шилькрот также удивился тому, что от абортов отказываются только частные больницы.

«Вообще меня удивляет, что государство в лице депутатов, в лице сенаторов, в лице Русской православной церкви призывает отказаться от абортов, при этом отказываются почему-то только частные клиники. Я не слышал ни об одной государственной клинике, которая решила бы отказаться от проведения абортов», — отметил он.