Предложения запретить аборты в частных клиниках и по ОМС могут быть связаны с желанием увеличить объем платных услуг в государственных учреждениях. Такое мнение президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот высказал в интервью RTVI.
Шилькрот утверждает, что в частных клиниках делается не более 20% всех абортов в стране.
«При этом есть еще предложение не только запретить в частных клиниках, но и запретить выполнение искусственного прерывания беременности по ОМС.
И тогда у нас останутся только платные услуги по прерыванию беременности в государственных клиниках. Может быть, это одна из причин такой инициативы, чтобы увеличить объем платных услуг в государственных клиниках.
По крайней мере, возникают такие подозрения исходя из двух таких инициатив», — заявил он.
Шилькрот также удивился тому, что от абортов отказываются только частные больницы.
«Вообще меня удивляет, что государство в лице депутатов, в лице сенаторов, в лице Русской православной церкви призывает отказаться от абортов, при этом отказываются почему-то только частные клиники. Я не слышал ни об одной государственной клинике, которая решила бы отказаться от проведения абортов», — отметил он.
- В начале ноября крымский Минздрав сообщил, что частные клиники региона добровольно отказались от проведения абортов. Затем стало известно, что аналогично поступили часть негосударственных клиник в Курской области и в Татарстане.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением законодательно запретить искусственное прерывание в частных клиниках. По мнению Кирилла, в таких клиниках «зачастую» игнорируют требования Минздрава об антиабортных ограничениях, что ставит под вопрос госполитику по увеличению рождаемости.
- Церковь не раз призывала вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), за исключением операций, выполняемых по медицинским показаниям. В ноябре 2023 года эту идею поддержал губернатор Коми Владимир Уйба.