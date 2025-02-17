Массового возврата западных брендов на российский рынок в обозримом будущем не будет, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков. В разговоре с RTVI он назвал причины.

После разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в России все чаще говорят о возможном возвращении западных компаний. Союз торговых центров обратился к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением возобновить работу в стране. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявил, что Visa и Mastercard могут вскоре вернуться.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков не разделяет подобного оптимизма. В разговоре с RTVI он сказал, что ждать массового возврата западных брендов на российских рынок в обозримом будущем ждать не стоит по нескольким причинам. Первая из них — политические и репутационные риски.

“Большинство западных компаний ушли из России не столько из-за санкционного давления, сколько по собственной инициативе. Это было обусловлено нежеланием работать в стране, ведущей военные действия (компании не хотят ассоциироваться с конфликтом, который наносит репутационный ущерб) и изменением правил собственности (иностранные инвесторы столкнулись с тем, что их активы могут быть экспроприированы или переданы без их согласия)”, — пояснил он.

Даже если ситуация вернется к уровню начала 2022 года, доверие инвесторов подорвано, добавил эксперт. По его мнению, компании, потерявшие миллионы на вынужденном уходе, не спешат повторно выходить на рынок, где их активы не застрахованы.

Второй фактор — экономическая нецелесообразность. Рынок России, хотя и крупный, но он не является критически важным для большинства глобальных корпораций, считает Федяков.

Тут против возвращения работают следующие соображения, считает эксперт:

— Высокие риски и непредсказуемость. Законодательство, касающееся иностранного капитала, продолжает меняться, а политическая ситуация остается нестабильной.

— Снижение платежеспособности населения. Экономическая стагнация и падение доходов ограничивают потребительский спрос.

— Высокие затраты на восстановление бизнеса. Компании, ушедшие с рынка, вынуждены были инвестировать значительные средства в ребрендинг, ликвидацию активов и выход из контрактов. Возвращение потребует еще больших вложений.

Разные стратегии: кто ушел, а кто остался

Часть брендов покинули Россию полностью, другие формально остались, сменив структуру бизнеса, напомнил Федяков:

— Coca-Cola прекратила поставки и ушла с рынка.

— PepsiCo продолжает выпуск продукции под другими брендами, но со временем может свернуть бизнес из-за снижения прибыльности.

В ритейле ситуация сложнее. “Магазины под брендами H&M, Uniqlo и др. теоретически могут открываться в России под управлением местных предпринимателей, но сами компании не будут участвовать в этом процессе. Аналогичные схемы работают в Иране, где можно найти магазины Sony или Samsung, не имеющие отношения к самим брендам”, — отметил Федяков.

Аналитик указал, что для отдельных отраслей могут быть исключения — некоторые компании, связанные с производственными мощностями, теоретически могли бы вернуться. Это автопроизводители и электротехнические компании (например, Robert Bosch), которые сохранили заводы в России, а также поставщики уникальных комплектующих, без которых невозможно локальное производство.

“Однако даже здесь бизнес сталкивается с серьезными юридическими и экономическими рисками. Окупаемость инвестиций в текущих условиях остается под большим вопросом. Итог: возвращение — крайне маловероятно”, — сказал Федяков.

Сейчас ни один крупный бренд не рассматривает Россию как приоритетный рынок для возобновления деятельности, заключил эксперт. Федяков назвал ключевые причины, по которым международный бизнес не спешит возвращаться:

— Риски репутации и имиджевые потери, особенно для публичных компаний.

— Юридическая незащищенность иностранных инвесторов.

— Снижение привлекательности российского рынка с экономической точки зрения.

— Высокие затраты на реструктуризацию бизнеса.

— Непредсказуемость дальнейшего развития политической и экономической ситуации.