Против историка и блогера Тамары Эйдельман* заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Поводом для возбуждения уголовного дела на Эйдельман* стала запись ее авторской программы, в которой правоохранители усмотрели «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

«Мне конечно неприятно, что завели дело, но на самом-то деле это только значит, что я все делаю правильно», — сказала историк в разговоре с RTVI.

По словам Эйдельман*, она не знает, какие конкретно ее материалы, выложенные на YouTube, могли послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

Однако историк допускает, что правоохранителей «возмутили ее многочисленные высказывания и большой прямой эфир, посвященные тому, как нынешняя власть извращает память о войне и использует День Победы в своих интересах для пропаганды новой войны».

Тамара Эйдельман* — российский педагог, радиоведущая и блогер. С 1986 по 2021 год работала в московской школе № 67 в качестве учителя истории и обществознания, а позже получила должность заведующей кафедры истории.

В октябре 2019 года создала YouTube-канал, на котором регулярно выкладываются видео, где Эйдельман* выступает в качестве рассказчика и рассуждает на различные исторические темы. Сейчас ее блог включает более 200 лекций.

Помимо ведения канала, Эйдельман* была автором и лектором цикла детских аудио-курсов по истории для Arzamas, занималась литературным редактированием издания «Такие дела» и вела авторский цикл «Против течения: история гражданских конфликтов», посвященный мирной борьбе людей за свои права.

В апреле 2021 года Эйдельман* написала открытое письмо, в котором просила представительство «Врачей без границ» помочь оппозиционеру Алексею Навальному находившемуся на тот момент в ИК в Покрове. Позднее ее вызвали из-за распространения письма в полицию.

В 2022 году, после начала боевых действий на Украине, Эйдельман* раскритиковала действия руководства России и переехала в Лиссабон. Через полгода после этого российский Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов