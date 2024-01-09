Тиньков переулок в Пушкине (Санкт-Петербург) сохранит свое название. А вот называть улицы в честь прилегающих к ним предприятий в городе больше не будут. Об этом RTVI рассказал член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

После того, как предприниматель Олег Тиньков предоставил топонимической комиссии Санкт-Петербурга сфальсифицированные документы, чтобы присвоить название «Тиньков переулок» безымянному проезду от Саперной улицы до тупика в городе Пушкине, петербургские власти приняли решение отказаться от возврата к дореволюционный традиции наименования улиц, сообщил Ерофеев.

Название Тиньков переулок было присвоено проезду 7 июля 2003 года. Представители частной пивоварни «Тинькофф» предоставили сфальсифицированную копию страницы словаря Брокгауза и Ефрона, посвященную пивовару Порфирию Васильевичу Тинькову, жившему в XVIII веке. В 2005 году Олег Тиньков признал, что Порфирий Тиньков был выдуман «для американского рынка».

«Смотрите, какая тут ситуация. Поскольку он всех обманул с этим Порфирием Васильевичем Тиньковым, предоставив копию якобы из Брокгауза и Ефрона, то переулок назвали «Тиньков переулок». Но, поскольку пивзавод-то «Тинькофф» все-таки был, и пиво там варили, то этот переулок называли, в общем то, не по фамилии, не в честь самого Олега Тинькова, а по пивзаводу. Была у нас такая попытка вернуть дореволюционные традиции, когда просто-напросто был завод, какая-нибудь Варгунинская фабрика — и улица могла быть Варгунинской, или там Путиловской. Потом завод закрылся, переулок так и остался называться», — сказал Ерофеев.

После критических заявлений Тинькова в 2022 году о российской военной операции на Украине, местные активисты попросили власти переименовать Тиньков переулок. В топонимической комиссии не нашли оснований для переименования. Комментируя споры вокруг названия переулка, Ерофеев предположил, что более логичным шагом было бы переименование банка «Тинькофф».

«Что касается банка, то меня лично это все очень раздражает. Несмотря на то, что он к нему не имеет уже отношения, с моей точки зрения, нужно, конечно, очиститься от этой фамилии именно в банке. Потому что он там где-то за границами плутает, всякие гадости говорит, и его фамилия вовсю звучит», — пояснил он.

При этом, добавил Ерофеев, даже в случае переименования банка, переулок с большой долей вероятности все равно оставит свое название.

«Этот переулок столь незначительный, что обращать на него внимания даже и не нужно. Это даже останется как память, знаете — «сказка ложь, да в ней намёк». На будущее урок будет — чтобы не вестись на предложения некоторых не вполне… Как бы даже слово то какое-то приличное подобрать… Не вполне порядочных людей. Он, в принципе, на корню зарубил эту попытку возвращения к дореволюционным традициям, к присвоению улицам названий по разным предприятиям. Все, эта калитка закрылась благодаря Тинькову, но этот переулок останется, как такая маленькая память, маленькая точечка. Никого она не оскорбляет», — заключил он.