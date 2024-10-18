Российские спортсмены снова начнут участвовать в Олимпиадах и других международных соревнованиях после того, как будут завершены боевые действия на Украине и подписаны мирные соглашения. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в программе «Что это было» на RTVI.

«В одночасье, как только будут подписаны мирные соглашения с Украиной, тут же вернемся с флагом и гимном», — заявила Журова.

По ее словам, «все эти переговоры ведутся». «Президенты федераций наши, когда возвращаются с конференций международных (а они ездят туда, если кто-то не знал, их туда приглашают) [говорят, что] за закрытыми дверями все нас ждут», — сказала депутат.

Как отметила Журова, «минимальное количество федераций» заявляют, что Россию «закрыли навсегда». «Нет, они говорят: «Пожалуйста, сейчас вот всё только закончится — всё: флаг, гимн, возвращайтесь, мы вас хотим видеть»», — утверждает депутат.

Журова выразила мнение, что некоторые виды спорта без участия россиян представляют из себя «нелепое зрелище». «Потому что уровень мастерства, который демонстрировали наши спортсмены, мотивировал всех на другие программы, на другие выступления, на другие результаты», — пояснила она.

«Возвращение в семью»

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

Позже МОК решил допустить на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом — но лишь тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает военную операцию и не связан с армией.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые поедут на Олимпиаду без флага и гимна, «командой бомжей».

В итоге в парижской Олимпиаде участвовали 15 россиян в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде.

17 октября стало известно, что министр спорта Михаил Дегтярев выдвинет свою кандидатуру на пост главы Олимпийского комитета России.

Дегтярев заявил, что его целями будут «восстановление прав всех наших спортсменов» и их «возвращение в олимпийское движение». Он отметил, что российская сторона к диалогу готова.