Актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Георгий Штиль в программе «Легенда» на RTVI пожаловался на низкие зарплаты артистов.

По словам Штиля, они «всегда мало получали».

«Народный артист у нас (кроме двух наших «звезд» Алисы Фрейндлих и [Олега] Басилашвили, они на 10% получают больше)… А остальные народные артисты, как я — [получают] 31 тыс. [рублей]. Ну, что это за зарплата? Как это так можно, такая зарплата?» — сказал Штиль.

Георгий Штиль стал народным артистом России в 2001 году. Фрейндлих и Басилашвили имеют звание народных артистов СССР.

Штиль отметил, что работает в БДТ уже 65-й сезон. Он вспомнил, как в 1990-е артисты театра были готовы работать бесплатно. Однако тогдашний худрук Кирилл Лавров «был в то время очень популярным человеком» и нашел несколько спонсоров, которые оплачивали костюмы и декорации, рассказал актер.

«Нашлись спонсоры, и государство что-то начало помогать <…> И стали зарабатывать. У нас же не было так, чтобы пустой зал был, или половина, или три четверти [заполнены] — полный зал всегда был. Билеты на спектакли Товстоногова невозможно было достать просто так», — добавил Штиль.

По мнению актера, 1990-е и 2000-е годы изменили кино и театр в худшую сторону. Он, в частности, раскритиковал состояние киностудии «Ленфильм».

«Это уже не «Ленфильм». Входишь, там пусто все, а ведь какие там павильоны… По-моему, около 4 тыс. было работников «Ленфильма». Целая фабрика, одна из лучших была студий мира», — посетовал Штиль.

«И не только «Ленфильм» — телевидение, «Ленконцерт» был. Мы все играли где-то на концертах по колхозам. Колхозов нет, ничего нет… Всё деньги. А деньги куда-то улетают. Неизвестно куда, к сожалению», — заявил актер.