Работа по созданию легкого многоцелевого турбовинтового самолета ЛМС-901 «Байкал» зашла в тупик, а малая авиация в России «практически рухнула», заявил 14 мая вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Летчик первого класса, обладатель премии «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов рассказал RTVI, с чем связана остановка работы над проектом и оценил ущерб, который понесла авиаотрасль.

Трутнев заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике, что производства самолета «Байкал» «не ожидается» и допустил, что придется проводить ремоторизацию «кукурузника» Ан-2.

Позже Трутнев сказал, что ему не нравится идея об отказе от производства «Байкала» и использования самолетов, «которые летали 60-80 лет назад». Полпред намерен собрать консорциум, чтобы возобновить работу над «Байкалом».

«Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу еще конструкторов, послушаю их предложения», — сказал он.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что опытные образцы «Байкала» будут доработаны по договору о продлении работ, который был подписан 9 апреля. По его словам, информацию об отмене проекта «кто-то вырвал из контекста». Мантуров отметил, что в проект внесены существенные изменения, он будет развиваться и реализовываться.

«Обычный самолетик не могут сделать»

По словам летчика Андрея Литвинова, ошибки были допущены еще на этапе конструирования «Байкала».

«Тут все вместе — это и нехватка специалистов, и перерасход денежных средств… Они делают самолеты, а потом у них хвостовое оперение недоработано, с шасси проблема — то есть, на этапе конструирования самолета были допущены ошибки, которые вылезли в конце», — сказал Литвинов.

Он также напомнил, что при заказе самолета Минпромторг указал стоимость не выше 120 млн рублей, однако позднее эта сумма увеличилась до 455 млн рублей.

«Потом, когда уже президент на них цыкнул, они спустили до 260 миллионов. Что это за непонятные качели? Поэтому вот — результат всего этого», — пояснил он.

Эксперт также выразил уверенность в том, что неспособность довести до конца этот проект говорит о срыве программы развития авиаотрасли, рассчитанной до 2030 года.

«Мы уже не говорим про какие-то Airbus, “Боинги”, какие-то сверхзвуковые самолеты. Обычный самолетик ТВС, обычный региональный самолетик не могут сделать. <…> Это все негативно скажется на развитии авиации. Они же собирались к 2030 году 300 самолетов сделать. Значит, будет на 300 меньше», — заявил он.

Говоря о причинах такого положения дел, Литвинов напомнил о санкционных ограничениях на покупку иностранных деталей и компонентов и призвал «делать свои самолеты».

«Вот как они сейчас импортозамещают Superjet и МС-21 — вот точно так же надо делать свой самолет, чтобы ни от кого не зависеть», — сказал летчик.

Он также прокомментировал решение о возобновлении производства двигателя ТВД-10Б для обновленного самолета Ан-2 и назвал это попыткой скомпенсировать ситуацию.

«Они теперь повернулись лицом к Ан-2, который наши деды сделали 80 лет назад. Вот 80 лет он летает, этот самолет, а они за 80 лет ничего не могут придумать, чтобы заменить Ан-2. Представьте себе на секунду серьезность этой проблемы — 80 лет не могут заменить Ан-2. Не год, не два, не три, не десять — 80 лет. Ну это куда годится? Это что за такой подход вообще? Надо их всех поувольнять, а если там еще и коррупция — посадить. Вот что надо сделать», — заключил он.

«Магическое влияние президента»: история проекта «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901) — это девятиместный самолет для местных воздушных линий, предназначенный для замены устаревшего «кукурузника» Ан-2, который впервые поднялся в небо в 1947 году. Ан-2 рассчитан на 12 пассажиров, но «Байкал» меньше в соответствии с современными сертификационными требованиями, по которым самолеты с одним двигателем не могут вмещать больше девяти пассажиров.

Изначально Минпромторг хотел заменить «кукурузники» самолетом ТВС-2ДТС, разработанным Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА). Именно эта модель в 2018 году получила название «Байкал». Однако позже было решено, что ТВС-2ДТС является лишь экспериментальным образцом для отработки новых технологий.

В 2019 году Минпромторг объявил открытый конкурс на разработку нового самолета малой авиации, который сначала выиграл Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Однако его дочерняя компания «Байкал-Инжиниринг» подала жалобу, поскольку тоже подавала заявку, но ее вернули.

В компании сочли причину возврата необоснованной, Федеральная антимонопольная служба с этим согласилась и результаты конкурса были отменены. Со второй попытки «Байкал-Инжиниринг» выиграла конкурс, контракт с ней Минпромторг заключил в октябре 2019 года.

В ноябре 2019 года УЗГА как разработчик «Байкала» сообщил, что стоимость нового самолета не превысит 120 млн рублей в ценах 2020 года. Сам проект на тот момент оценивался в 4,5 млрд рублей, включая типовую сертификацию. Серийный выпуск самолетов «Байкал» планировалось начать в 2023 году, затем президент России Владимир Путин обозначил другой срок — 2024 год.

В полете «Байкал» впервые испытали в январе 2022 года. Первые три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя — из США). После начала военной операции на Украине американцы вышли из проекта, и возникла необходимость доработки с учетом импортозамещения. Это отодвинуло сроки его реализации до 2026 года, объяснял Минпромторг после того, как недовольство переносами сроков высказал Путин.

При этом, по данным на август 2024 года, стоимость одного импортозамещенного «Байкала» выросла почти втрое по сравнению с объявленной изначально — с 120 млн до 455 млн рублей, следовало из письма Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам самолета. Однако в сентябре того же года, уже через несколько дней после критики Путина, самолет подешевел практически вдвое.

«Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир. Несколько дней был 455 млн рублей, а стал что-то там около 260 млн рублей. Ну, здорово. <…> Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса», — прокомментировал это Юрий Трутнев.

В феврале 2025 года «Коммерсант» писал, что проект создания самолета «Байкал» могут заморозить или передать S7 Group. Источники газеты в авиаотрасли связывали это с конструктивными проблемами самолета, на устранение которых, по их словам, может потребоваться до пяти лет.

В Минпромторге тогда заверили ТАСС, что «проект заморожен не будет». В свою очередь директор СибНИА им. Чаплыгина Владимир Барсук пояснил, что проект не замораживают, но есть угроза нового сдвига сроков из-за затягивающегося процесса сертификации.

В марте Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета «Байкал», который выиграл все тот же Уральский завод гражданской авиации. На этот раз УЗГА был единственным, кто подал заявку. Сумма контракта составила 10 млрд 136 млн руб.