На границе Курской области и Украины сохраняется напряженная ситуация, сообщили власти региона. По данным провоенных телеграм-каналов, украинские военные после попытки прорыва границы закрепились в приграничной зоне. Что об этом известно — в обзоре RTVI.

Как готовилось наступление ВСУ

ВСУ с утра 6 августа пытаются прорвать границу в Суджанском районе Курской области. Минобороны заявило, что диверсанты атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В сообщении ведомства говорится, что в атаке были задействованы 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танков и более 20 боевых бронемашин. Минобороны утверждает, что российские военные наносят «огневое поражение» ВСУ, в частности, были уничтожены 16 единиц бронетехники.

ВСУ в последнее время стягивали значительные резервы в Сумскую область, готовя атаку, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В приграничье были стянуты «значительные артиллерийские подразделения» и расчеты БПЛА, пишет канал.

В ночь на 6 августа ВСУ начали «мощную артподготовку», ведя огонь из РСЗО, гаубиц и атакуя ударными дронами, а к утру начали наступательную операцию, сообщает «Операция Z».

«Несколько десятков единиц бронетехники и сотни боевиков, атаковали в направлении Суджанского района Курской области, между Олешней и Гуево, а также от Николаево-Дарьево к Зеленому Шляху», — говорится в публикации.

Часть подразделений ВСУ «была вовремя вскрыта» и по ним был нанесен удар еще до пересечения границы, но значительная часть смогла прорваться в российское приграничье, пишет «Операция Z». Как утверждает телеграм-канал, одна из «бронегрупп» вклинилась на глубину 5-7 км, где в районе укрепрайона у населенного пункта Толстый Луг, где «была накрыта огнем и разгромлена».

После этого ВСУ начали подтягивать к границе дополнительные силы, чтобы закрепиться на российской территории, отмечает «Операция Z». ВС России в ответ наносят удары с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.

Ситуация спустя сутки

В Суджанском районе Курской области сохраняется тяжелая ситуация, сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Со ссылкой на источники канал пишет, что украинским военным удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск.

Военный блогер Юрий Подоляка пишет, что ВСУ «удалось отбросить наши части» по линии Николаево-Дарьино-Дарьино-Свердликово-Гоголевка-Олешня и там закрепиться. По его данным, украинские подразделения замечены в районе населенных пунктов Обуховка, Покровский, Толстый Луг, Любимовка, Зеленый шлях.

По предварительной информации, которую приводит «Рыбарь», всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 украинских военных. Среди прочего, они дистанционно заминировали трассу Суджа — Белица, осложняя эвакуацию населения и переброску подразделений российских ВС.

«Командование противника продолжает перебрасывать резервы на участок <…> Всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований», — указывает канал.

По данным «Рыбаря», подразделения ВСУ в результате прорыва границы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

«Линия контроля на трассе Рыльск — Суджа достоверно неизвестна: судя по всему, после уничтожения бронегруппы украинские формирования отступили», — говорится в публикации.

Кроме того, ВСУ смогли «расширить зону контроля» вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западном пригороду Суджи — Гончаровке, передает «Рыбарь». По неподтвержденным данным, в населенном пункте идут бои.

Как пишет «Рыбарь», скопления украинских войск фиксируются в хуторе Олешня, где российские военные «практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с численно превосходящим противником», а также в Юнаковке.

«Два майора» пишут, что в ночь на 7 августа «стало окончательно ясно», что силы ВСУ «не представляется возможным выбить с занятой им территории». Это связано в том числе с тем, что авиаудары ВС России затруднены из-за высокой плотности украинских средств ПВО, поясняет канал.

Подоляка сообщает, что к утру 7 августа ВСУ ввели в Курскую область до двух батальонов с бронетехникой, «хорошо прикрытых» системами ПВО ближнего радиуса действия. В приграничной полосе в качестве ближайших резервов находится до одной полноценной механизированной бригады, пишет блогер.

В занятых ВСУ районах Курской области находится до 15 единиц украинской тяжелой техники, несколько из них были выведены из строя ударами беспилотников, сообщают «Два майора». «МИГ России» пишет, что ВСУ «удалось затащить на нашу территорию» артиллерию, несколько танков, заправщиков, советских ПВО.

В течение вторника, 6 августа, из города Суджи эвакуировали население — в большинстве случаев жители покидали населенный пункт самостоятельно, находясь под обстрелами ВСУ, пишет телеграм-канал.

«Госучреждения и население вывозились при помощи региональных властей, выделен транспорт, экипажи скорой помощи», — передают «Два майора».

За ночь 7 августа в Курской области объявлялась опасность ракетной атаки и БПЛА. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о двух сбитых ракетах и трех перехваченных беспилотниках. По его словам, экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы, медучреждения пополняют запас донорской крови. Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ 6 августа достигло 28 человек, сообщил ТАСС заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы Андрей Локтионов. Ранения, в частности, получили шестеро детей, четверо из них госпитализированы, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Что будет дальше

«Рыбарь» отмечает: бои в Курской области продемонстрировали, что речь идет об операции ВСУ, которая разрабатывалась в течение длительного времени. Автор канала допустил, что на фоне значительного сосредоточения украинских сил в приграничной зоне наступление может продолжаться еще как минимум нескольких дней.

«Судя по всему, в ближайшее время подразделения ВСУ попытаются еще больше расширить зону контроля, невзирая на потери в живой силе и технике. И все это ради заполнения ленты украинских медиа своими «успехами» в боях на российской территории, чтобы затмить крах обороны ВСУ на других участках», — пишет «Рыбарь».

«Два майора» утверждают, что «предстоящие сутки станут тяжелыми». Канал указывает, что ВСУ имеют «на нашей и смежной территории не менее мотопехотного батальона, до двух тыс. человек личного состава в качестве второго эшелона», применяют множество дронов, а также средства ПВО и РЭБ.

За населенные пункты в районе окраин Суджи «предполагаются ожесточенные сражения», сообщил Подоляка.

«Российское командование спешно укрепляет свои позиции, перебрасывая войска к месту прорыва. <…> Сегодня будет очень трудный день», — написал блогер.

Цели ВСУ в Курской области

Провоенные блогеры считают, что цель прорыва ВСУ в Курскую область заключается в том, чтобы оттянуть российские подразделения с основных направлений боевых действий в Донбассе с целью «ослабления наступательного потенциала».

«Цель противника, вероятно, состоит в срыве наступательных операций армии России на главных направлениях, где уже несколько месяцев идет уверенное продвижение группировки войск Центр к Покровску и Торецку. Также идет штурм Часов Яра», — пишет «Операция Z»

Еще одной возможной целью телеграм-канал называет занятие значительного участка приграничной территории с целью «создания более выгодных условий» для переговоров о приостановке военных действий.

Военный волонтер Алексей Живов пишет, что попытка прорыва границы — «точно не пиар-акция», а «скорее часть плана по наступлению, которое ВСУ готовили все лето».