Установка криптокотлов не будет выгодной для потребителей и перегрузит электросеть. Об этом RTVI заявили первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских и президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.

«Майнинг-отопление существует уже очень много лет»

В январе один из пользователей форума Habr написал, что дома встроил биткоин-майнер в систему отопления и сейчас зарабатывает более 20 тыс. рублей.

Глава компании World of mining (занимается установкой и продажей криптокотлов) Сергей Шибаев рассказал «Бизнес FM», что они занимаются установкой таких аппаратов с 2021 года. По его словам, в основном добываются биткоины, а оборудование, которым они торгуют, «окупается в зависимости от стратегии фиксирования прибыли».

Что касается заработка, то здесь, как утверждает Шибаев, ситуация следующая: люди, площадь дома которых не превышает 100 кв. м, покупают котлы мощностью 3-7 киловатт и «зарабатывают 100-200 долларов в месяц». Он уточнил, что граждане не только получают деньги, но и экономят на отоплении.

«Умельцы себе давно [установили] водоблоки. Люди, понимая, что эта жидкость, которую вы нагреваете, по факту охлаждая, интегрируете свою систему отопления. Поэтому майнинг-отопление существует уже очень много лет, с тех пор как решили, что АСИКи можно охлаждать жидкостью, либо инверсионной жидкостью, либо водоблоками. С тех пор, считайте, зародилось майнинг-отопление», — объяснил Шибаев.

В десяти регионах России с 2025 года запрещена добыча криптовалюты. Шибаев заявил, что они никаких сигналов от властей пока не получали.

«Будут платить завышенную стоимость»

Покупка и установка криптокотлов невыгодны, потому что, во-первых, цена на такой аппарат за счет майнера будет завышена, а во-вторых, сам по себе «майнинг становится неперспективным», заявил RTVI Ананских. Он отметил, что власти уже предприняли шаги для того, чтобы люди не майнили дома и не перегружали инфраструктуру.

«Вводятся новые тарифы на энергопотребление по объему потребления, в том числе льготные, на каждую квартиру, на каждый дом. Это делается в том числе для того, чтобы такого не было. И в итоге владельцы таких “криптокотлов” будут платить завышенную стоимость, потому что они там втихаря что-то майнят», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что в России все рано или поздно придет к тому, что льготный тариф будет «только на определенное потребление электроэнергии на каждый дом и квартиру». А дальше стоимость тарифов сверх льготы будет повышаться, чтобы люди «не занимались такой ерундой» и им было «крайне невыгодно заниматься домашним майнингом».

Ананских уточнил, что раньше в России был профицит электроэнергии и на майнеров не обращали внимание. А сейчас, в связи с ростом экономики, промышленному сектору требуется все больше энергии.

«Поэтому правительство будет делать все, чтобы граждане не майнили по домам, потому что это все-таки тоже профессиональная деятельность. И за счет льготного тарифа для физических лиц, конечно, неправильно это делать, поэтому будут меняться и уточняться именно нормы потребления», — отметил он.

«Чистый маркетинг»

Припачкин пояснил RTVI, что покупку криптокотла может рассмотреть только в случае, когда «энергия доступная и дешевая». В другой ситуации, добавил эксперт, это не будет той «опцией, которая является безусловно выигрышной».

«Надо понимать, что все это требует еще эксплуатации соответствующего уровня, то есть — недешевого, понимания, с кем и как нужно работать, участия в каком-то пуле и так далее. То есть, это вообще деятельность, которая требует затраты. Поэтому здесь не подходит модель, когда “поставил и забыл” и тебе только денежки капают. То есть, будут затраты, связанные с получением выгоды, я бы так сказал», — сказал он.

Специалист напомнил, что современные электросети не предназначены для таких нагрузок, которые оказывает добыча криптовалюты, поэтому нужно будет дополнительно покупать оборудование, обеспечивать устойчивое питание и «иметь некие запас-помощники во время пиковых скачков».