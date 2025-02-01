Исследования, проведенные на борту МКС россиянкой Анной Кикиной и ее коллегами на Земле, опровергли бытовавшее в науке мнение, что у женщин на орбите прерывается овуляция. Ученые отметили небольшое снижение созревающих фолликулов после приземления, и связали это с воздействием ионизирующего излучения. Об этом Кикина рассказала на прошедших Королёвских чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана, а руководитель эксперимента Ирина Огнева поделилась с RTVI его подробностями.

Необходимость изучения факторов влияния космического полета на репродуктивное здоровье продиктована ростом числа женщин, участвующих в долговременных околоземных полетах, и возможными в будущем пилотируемыми экспедициями в дальний космос.

О влиянии условий космического полета на репродуктивное здоровье Анна Кикина, которая в возрасте 38 лет провела на борту МКС 157 суток, рассказала в формате видеодоклада на тему «Влияние космического полета на динамику созревания антральных фолликулов».

Кикина отправилась в космос 5 октября 2022 года вместе с астронавтами NASA Николь Манн, Джошем Кассадой и японским астронавтом Коичи Вакатой с площадки 39A Космического центра им. Кеннеди NASA в штате Флорида на пилотируемом корабле «Crew Dragon» в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68. 12 марта 2023 года в 05:02 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Продолжительность полета составила 157 суток.

Наблюдения за организмом Кикиной начались почти за год до старта: проводились тесты на овуляцию, измерялась концентрация гормонов в крови, с помощью МРТ до и после полета оценивалось состояние органов малого таза и подсчет числа фолликулов. Исследование было разбито на 4 интервала, — предполетный, полетный, ранний и поздний послеполетные периоды. Измерения проводились примерно в одни и те же дни менструального цикла — и на Земле и в полете.

«Результаты показали, что длительность менструального цикла не менялась ни во время полета, ни в послеполетный период, и оставалась в пределах физиологической нормы в пределах 29-30 дней с некоторыми выбросами, — рассказала Кикина. — В условиях орбитального полета на российском сегменте МКС, к сожалению, нет возможности измерять уровень гормонов в крови. Для оценки овуляции использовали коммерчески доступные тесты, которые показали, что она имела место в каждом цикле». Также не было отмечено отличий параметров органов малого таза с дополетным статусом.

Для оценки овариального резерва подсчитывались фолликулы, их разбили на подгруппы в зависимости от размера — ранние, средние и активно растущие с диаметром больше 6 мм. Результаты показали, что число фолликулов, рекрутированных к росту во время полета, меньше, чем до и после полета, на что указывает снижение числа активно растущих фолликулов в раннем послеполетном периоде. «Мы полагаем, что этот эффект обусловлен, вероятно, действием ионизирующего излучения», — пояснила космонавт. Всего за полет Кикина получила дозу радиации в 60 миллигрей (мГр).

На слайде видно, что число фолликулов, которые были рекрутированы во время полета (56), ниже числа фолликулов, рекрутированных до полета (65).

Ученые отметили, что фолликулы, рекрутированные непосредственно перед полетом и достигшие фазы активного роста в условиях невесомости, увеличивали свой диаметр, как предполагается, за счет увеличения клеток гранулезы. Авторы считают, что причиной этому служат эффекты невесомости, поскольку ранее этот феномен наблюдался в земных условиях в эксперименте «Сухая иммерсия». Клетки гранулезы обеспечивают растущий ооцит питательными веществами, поэтому рост их числа является благоприятным прогностическим фактором для функционального статуса ооцита. Это открытие может найти применение на Земле в репродуктивных технологиях, считают авторы эксперимента. «Совокупность полученных результатов позволила предложить принципиально новый способ немедикаментозной овариальной стимуляции, защищенный евразийским патентом», — отметила Кикина.

«До данного полета считалось, что, во-первых, у женщин нарушается менструальный цикл во время космического полета, и во-вторых— что у млекопитающих нет овуляции в космическом полете — ни у мышей, ни у людей. И когда мы писали статью, то получали рецензии от наших американских коллег, в которых было написано — это уникально, что мы сумели показать, что в полете есть овуляция. Цитирую их — «похоже, что вы начинаете разрушать стереотипы, что у женщин нет овуляции в космическом полете», — рассказала RTVI автор исследования Ирина Огнева доктор физ-мат наук, завлабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН.

«Таким образом, в ответ на все комментарии, что у женщин в космосе нет овуляции и нарушается цикл, мы можем отвечать — вы просто не умеете их готовить. Да, количество фолликулов снижается, да они начинают чуть быстрее рекрутироваться, и в длительной перспективе это скорее негативный фактор. Но в короткой перспективе влияние невесомости скорее положительное», — добавила Огнева.

Автор исследования поблагодарила Кикину за смелость, пояснив, что белорусские женщины-космонавты отказались принимать участие в подобном исследовании, опасаясь выявления неких моментов, которые могут препятствовать их космической карьере.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Microgravity.