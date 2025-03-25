Конец марта в Москве и области будет теплым и сопровождаться дождями, рассказал RTVI руководитель ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он отметил, что в пятницу и субботу ожидается достаточно высокая (по меркам весны) температура.

«Погода на этой неделе циклоническая — сегодня подошел атмосферный фронт, завтра давление чуть вырастет, потом в четверг [27 марта] снова подойдет фронт. То есть погода будет облачная, с прояснениями завтра-послезавтра, с дождиками небольшими. Но тепло растет», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в ночь на 26 марта в Москве температура составит плюс 2-5 градусов, в Подмосковье столбик термометра может опуститься до минус 1 «по самым низким местам», днем — плюс 6-9 градусов. В пятницу-субботу (28-29 марта) станет еще теплее и может составить плюс 11-14 градусов, добавил Цыганков.

«У нас всего три дня было [в марте], когда она была ниже нормы. Остальное все — выше нормы. В эти дни она нарастает. <…> Дождь будет сегодня в течение дня, завтра — поменьше, преимущественно без осадков, потом еще немножко будет. У нас на сегодняшний день 79% осадков, наберем за эти дни еще где-то 10%. В общем, выходим на норму», — заключил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что в ночь на 25 марта столичный регион «оказался в зоне фронта окклюзии» (атмосферный фронт, который образуется путем смыкания холодного и теплого фронтов). Она отметила, что осадки в районе ВДНХ составили 1 мм, в Тушине — 2 мм, на западе Подмосковья — до 3 мм осадков. Позднякова уточнила, что днем 25 марта дождь продолжится, в основном на территории Новой Москвы.