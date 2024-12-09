Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей для Госавтоинспекции. Об этом сообщили в СК и объединенной пресс-службе столичных судов.

Приговор вынесен в отношении:

— бывшего сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгения Никитенко;

— учредителя субподрядной организации, осуществляющей переоборудование транспортных средств, Сергея Кузьменко;

— гендиректора этой организации Дениса Давыдова;

— представителя одного из крупнейших европейских автоконцернов Елены Яковлевой.

Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие и суд установили, что в 2019 году Кузьменко узнал о выделении МВД крупных бюджетных средств для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающего обновление автопарка патрульных автомобилей Госавтоинспекции.

В итоге Кузьменко, Давыдов, Никитенко и Яковлева объединились в «организованную группу» для реализации «сложной многоэтапной схемы хищения бюджетных средств». К хищению привлекались ведущие представители автомобильного бизнеса, руководители и представители которых не знали о преступных намерениях указанных лиц, отметили в СК.

Участники организованной группы умышленно завышали цены и нарушали принципы добросовестной ценовой конкуренции, в результате по девяти госконтрактам было похищено более 1,1 млрд рублей.

Суд назначил Кузьменко 7,5 лет колонии общего режима. Никитенко и Давыдов получили по 7 лет, Яковлева — шесть лет колонии. Суд также взыскал с них в общей сложности 1 млрд 152 млн рублей в счет возмещения ущерба МВД.