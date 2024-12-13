Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки стоимостью более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Четверо курьеров получили сроки до 7,5 лет колонии.

По сообщению агентства, золото покупалось в московских банках. Первая группа злоумышленников должна была вылететь из Москвы в Ереван, а во время посадки пересечь российскую границу по зеленому коридору, выдав золотые слитки за товары для личного пользования.

Вторая группа, следовавшая из Москвы в Дубай, должна была пересечь границу по зеленому коридору с ручной кладью, где находились личные вещи. По плану первая группа лиц должна была в стерильной зоне передать слитки второй, после чего злоумышленники, сокрыв золото от таможенников, улетели бы с ним в Дубай.

Согласно материалам дела, участники организованной группы, в том числе четверо курьеров, «незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важный товар в виде 36 слитков золота 999 пробы». Их общая стоимость — 543 640 955 рублей. Довести свои планы до конца злоумышленники не смогли, так как были задержаны.

Суд в Москве приговорил четырех фигурантов дела к срокам до 7,5 лет колонии. Они признали вину частично и обжаловали приговор.