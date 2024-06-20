Минобороны оказалось госорганом, к которому у россиян накопилось самое большое количество вопросов, следует из майского информационно-статистического обзора Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций, с которым ознакомился RTVI. Чаще всего заявители жалуются на денежное довольствие контрактников, увольнение с военной службы и ротацию мобилизованных, а также проблемы с получением страховых выплат по ранению или гибели участников СВО.

К Минобороны есть вопросы

Доля вопросов, которые касаются тематического раздела «Оборона, безопасность, законность», в мае 2024 года оказалась максимальной за последние 12 лет. “Наибольшее количество вопросов <…>, представляющих для заявителей наибольший интерес, приходится на тематику «Оборона», их количество составляет 10058 вопросов”, — говорится в обзоре.

Также граждане часто сообщали о недостатках в работе Министерства обороны. «Из 25 наименований вопросов <…> 16 входит в компетенцию Министерства обороны, их количество составляет 11 922 вопроса», — говорится в документе.

Среди вопросов федерального уровня, которые больше всего интересовали заявителей, значатся:

денежное довольствие военнослужащих по контракту (1943 обращения)

“В основном авторы сообщали о недостатках в работе Минобороны России в связи с размером и своевременностью выплаты денежного довольствия военнослужащих по контракту, участвующих в специальной военной операции”, — говорится в обзоре.

прохождение военной службы по контракту, продление контракта, увольнение с военной службы, в том числе досрочное» (1460)

В этот блок попали сообщения о проблемах при увольнении с военной службы, ротации военнослужащих (в том числе мобилизованных) в зоне проведения специальной военной операции, уточняется в обзоре.

обязательное страхование военнослужащих и страховые выплаты» (1352)

“В основном авторы сообщали о недостатках в работе Минобороны, связанных с получением страховых выплат по ранению или гибели военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции”, — говорится в обзоре.

просьба о розыске военнопленных, интернированных и пропавших без вести в наши дни» (1164)

Здесь речь идет о проблемах, с которыми столкнулись при “розыске и получении достоверной информации о местонахождении пропавших без вести военнослужащих, участвующих в специальной военной операции”.

выплаты за участие в боевых действиях, выдача удостоверения ветерана боевых действий (1074).

Основной массив сообщений касается проблем с денежными выплатами и оформлением удостоверений ветеранов боевых действий по итогам участия в специальной военной операции.

медицинское освидетельствование, проведение военно-врачебной экспертизы, инвалидность (942).

В основном претензии состоят в том, что военнослужащих по контракту, в том числе мобилизованных, не направляли на военно-врачебную комиссию по состоянию здоровья.

медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей (902).

“В основном авторы сообщали о недостатках в работе Минобороны России по оказанию медицинской помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции”, — говорится в документе;

поступление на военную службу по контракту (602).

В этот блок попали просьбы о содействии в “поступлении на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции”.

установление места нахождения военнослужащих (411)

Чаще всего люди жалуются на невозможность получить достоверную информацию о местонахождении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции;

работа военных комиссариатов» (286).

Что может сделать новая команда Минобороны

В мае новым министром обороны назначили бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. В июне президент Владимир Путин освободил от должности четырех его заместителей и назначил вместо них Леонида Горнина, Олега Савельева, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву.

В ближайшее время ситуация изменится в связи с новыми назначениями, полагает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Были ошибки в выплатах, были задержки и так далее, большое количество, и число жалоб очевидно росло. Но я думаю, что новое руководство министерства обороны, в том числе первый заместитель министра финансов, он сейчас первым заместителем министра обороны (Горнин) разберутся в этом вопросе и создадут ту систему управления финансовым обеспечением, которая исключит многочисленные ошибки, недоработки и так далее», — сказал он RTVI.

Решение проблемы Соболев видит в том, чтобы выплаты денег контролировали на всех уровнях — начиная от полка, заканчивая замминистром обороны по финансовому обеспечению.

“В полку должен быть начальник финансовой службы. И когда командир издает приказ, связанный с выплатой денег (ранили кого-то и так далее), безусловно, этот приказ проверяет финансист. Далее командир распишется там. Начальник финансовой службы обязательно должен участвовать, и тогда не будет никаких ошибок. Он замыкается на дивизию, дивизия — на армию. Все это под контролем, в том числе заместителя министра обороны по финансовому обеспечению. Все четко, ясно и понятно”, — сказал он.

Более того, там, где идут боевые действия, должны быть полевые учреждения государственного банка, добавил Соболев. “Это военные тоже банки, которые и выплачивают те необходимые деньги, там и премиальные есть, и за ранения и так далее. Все положенные выплаты должны обеспечивать полевые учреждения государственного банка. Тогда это будет правильно, тогда это будет разумно и количество ошибок сократится фактически до нуля», — пояснил он.

25 самых важных вопросов в АП

Всего в администрации президента указали 357 вопросов, которые решают на федеральном, региональном и местном уровне. Из них авторы обзора выбрали 25 вопросов, которые с одной стороны интересуют многих, с другой — показывают значительный прирост по сравнению с маем 2023 и 2022 года.

Помимо вопросов по тематике “оборона” туда также попал жалобы на недостатки в работе МВД и проблемы с назначением и перерасчетом размера пенсий.

Максимальный прирост жалоб — на 3933% по сравнению с маем 2022-го — наблюдался по теме противодействия преступности. Это связано с эффектом низкой базы: если в мае 2022 года было всего шесть таких жалоб, то в мае 2024-го — 242.

Также за эти два года существенно выросло число жалоб по следующим вопросам:

Обязательное страхование военнослужащих и страховые выплаты (+2769%);

Медицинское освидетельствование и проведение военно-врачебной экспертизы (+2626%);

Присвоение воинских званий, переводы по службе (1710%);

Установление места нахождения военнослужащих, просьбы родственников об адресах военнослужащих (+1485%);

Социальная защита родственников погибших и умерших военнослужащих (1294%).

Всего администрация отчиталась о том, что получила в мае 94 257 вопросов, разрешение которых находится на федеральном, региональном и местном уровнях. Из всех этих вопросов она рассмотрела чуть больше 14 000 или 15%. Остальные оказались не по адресу — 71% направили по компетенции, а остальное — “в ином порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами” и “в порядке надзора в иные государственные органы, осуществляющие надзорные функции”.

Зачем люди пишут президенту

«Возможность написать обращение к президенту есть во многих государствах. Скажем, президенту США можно отправить обращение на электронный адрес. Но, скорее, более масштабным будет поток таких обращений к главам именно тех государств, где граждане считают, что вся система власти замыкается именно на президента, а авторитет других уровней и ветвей власти более ограничен», — сказал RTVI директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Высокая активность граждан и спектр задаваемых вопросов лишь подтверждает высокий уровень доверия президенту и активность гражданского общества, полагает Ольга Лебединская, к.э.н, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. “В таких диалогах обсуждаются наиболее важные вопросы. В мае большинство вопросов касались темы «оборона, безопасность, законность» — это вопросы федерального значения, для решения большинства из них предусмотрен специальный механизм.”, — сказала она.

Нейжмаков обращает внимание, что раздел «Оборона, безопасность, законность» — это достаточно широкий круг тем, большинство из которых связаны не только с оборонной сферой.

«Это прежде всего вопросы, связанные с нарушениями законодательства в разных сферах, борьбой с коррупцией, вопросами работы правоохранительной системы. И если посмотреть информационно-статистические обзоры обращений граждан к президенту за другие периоды, там, если будет фиксироваться рост количества обращений, то именно по этому тематическому разделу. Например, точно также раздел «Оборона, безопасность, законность» был выделен в подобном обзоре за апрель 2024 года или за третий квартал 2023 года», — сказал он.

Если опуститься на региональный уровень, то во многих случаях более популярной темой становятся вопросы к сфере экономики и ЖКХ, указал Нейжмаков. «Можно предположить: если отдельные граждане или общественные объединения считают, что столкнулись с фактами коррупции или серьезными нарушениями законодательства, а не просто с недочетами в работе местных чиновников или бюджетных учреждений, скорее, они попытаются обратиться именно на самый верх», — сказал он.

По словам эксперта, во многих случаях такие обращения могут быть связаны именно с конфликтами граждан или инициативных групп с чиновниками на местах, на которых люди будут жаловаться в самую понятную для них инстанцию федерального уровня.

«Рост числа таких обращений в апреле и мае 2024 года может быть связан, в том числе, с инерцией президентской кампании и ожиданием больших кадровых ротаций как на федеральном уровне, так и на местах. А перестановки в системе власти — это, как правило, ожидание ревизии в тех сферах, где сменятся чиновники — «новая метла по-новому метет». То есть инициаторы обращений могут исходить из того, что в период перезагрузки системы власти на поднятые ими вопросы посмотрят с большим вниманием», — резюмировал он.