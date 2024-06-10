Студия GSC Game World на презентации Xbox представила геймплейный ролик своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ее релиз для ПК и Xbox запланирован на 5 сентября. Также игра будет доступна в каталоге Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица с открытым миром, разработкой которого занимается украинская компания GSC Game World для Microsoft Windows. Действие происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В трейлере представлена часть карты мира, перестрелки с врагами-людьми, схватки с мутантами, аномалии и персонажей, с которыми главный герой Скиф столкнется во время своих приключений.

В ноябре представитель Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр) рассказал RTVI, что, если игра будет выпускаться на физических носителях, ее могут завезти в Россию параллельным импортом.

Вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R. анонсировали еще в 2010 году, через три года после выхода первой части серии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Релиз планировался на 2012 год. Глава студии GSC Game World Сергей Григорович утверждал, что игра будет создана на собственном движке компании.

После 2012 года разработка игры была приостановлена и возобновилась только в 2018 году. Это было связано с тем, что команда разработчиков решила перейти на движок Unreal Engine 4.

Unreal Engine 4 — набор инструментов для разработки игр, имеющий широкие возможности: от создания двухмерных игр на мобильные до AAA-проектов для консолей. Этот движок использовался при разработке таких игр, как ARK: Survival Evolved, Tekken 7 и Kingdom Hearts III.

В январе 2022 года разработчики объявили, что игра выйдет в декабре того же года. Однако из-за событий, связанных с боевыми действиями на Украине, релиз пришлось отложить.