В BoscoVesna на Новом Арбате 11 сентября состоится открытие персональной выставки Аристарха Чернышева «Техноорганика». Выставка посвящена размышлениям о том, как природа и техно-инновации могут взаимодействовать и создавать новую эстетику.

«Под “техникой” мы обычно подразумеваем какие-то жесткие конструкции, элементы, которые со временем нужно как-то утилизировать или перерабатывать, а “органика” говорит нам о тех вещах и явлениях, которые утилизировать не нужно. Потому что все возвращается туда, откуда пришло», — рассказал художник.

Посетители выставки увидят уникальные надувные скульптуры и лайтбоксы, созданные художником в рамках серии «Абстрактная инженерия».

Также в BoscoVesna можно будет посмотреть объединённые в серию «Подвижные трансформации» видеоролики и принты, выполненные в технике лентикулярной печати.

Кроме того, в экспозицию вошли антропоморфные фигуры, созданные в пластическом измерении.

На выставке будут представлены проекты, посвященные будущему растительных технологий и их влиянию на взаимодействие человека с природой. Среди них — «Ген росянки» и «Время монстеры».

Также посетители увидят новую скульптуру Чернышева, созданную им из кастомных LED-табло, которые образуют замкнутые петли.

На территории ТЦ будет организовано пространство лектория и пройдет ряд мероприятий, посвященных выставке. В качестве куратора арт-коллаборации выступила руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО Ольга Вад.