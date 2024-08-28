Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев), выступавший в 1990-е годы на сцене в трусах и без зубов, объяснил, почему такой образ в современном шоу-бизнесе невозможен. Свое мнение он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

По мнению Шуры, его образ из 1990-х сегодня «безусловно» невозможен. «Тогда это можно было и, наверное, нужно было. То, что было тогда, сейчас невозможно», — сказал певец.

Он напомнил, что в 1990-е годы «мало было праздника у народа», людям «жрать нечего было абсолютно».

«Народ решил так: хлеба и зрелищ! Хлеба нет, давайте зрелище. И народ на последние деньги ходил смотреть на мои концерты. Понимаешь? Хотя бы повеселиться», — порассуждал он.

Шура отметил, что ему уже 50 лет и что у него сегодня «башка по-другому работает». «А почему трусы? Потому что денег на штаны не было», — добавил певец.

Ранее Шура поддержал идею введения дресс-кода для артистов на сцене. «На сцене мы одни, есть сценический имидж, а есть вот это «гулящий дома». Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо. Но на улице же я так не ходил», — сказал певец.

С предложением «ввести для артистов эстрады обязательные требования к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных цензов» обращалась в Министерство культуры депутат Госдумы Ирина Филатова. Она возмутилась выступлением певицы Ольги Бузовой на фестивале VK Fest 2024 в Уфе. Тогда в качестве сценического костюма Бузова выбрала сплошной купальник и высокие сапоги.

В ответе Минкульта на депутатский запрос Филатовой говорилось, что региональным властям в сфере культуры рекомендовано обращать внимание на внешний вид артистов, особенно тех, кто выступает на муниципальных и государственных площадках.