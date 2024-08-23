Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отреагировал на распространившееся в местных СМИ видео с празднования дня рождения директора предприятия, устроившего танцы с плеткой при участии аниматора в костюме полуголой куклы. Глава региона заявил, что чиновник «не будет дальше занимать свою должность».

В своем телеграм-канале Егоров сообщил, что «на днях директор одного из подведомственных предприятий правительства области позволил себе неподобающее поведение», «пусть и в связи с личным праздником». Имя чиновника в сообщении не указывается.

Тамбовский губернатор счел подобное поведение недопустимым для руководителя.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем случаи, когда тамбовские чиновники разного уровня забывают о статусе своей работы и этических нормах поведения <…> Произошедшее вызывает только чувства стыда и недоумения», — написал Егоров.

Он выразил надежду на то, что «из этой ситуации все сделают соответствующие выводы».

Местное издание «Абирег» и телеграм-канал «Тамбовский кейс» сообщили, что на видео с полуголой куклой запечатлен директор автобазы правительства Тамбовской области Андрей Селионов, который 20 августа отпраздновал свое 51-летие. В ролике он держит плетку и танцует с аниматором.

Судя по ролику, кадры сделаны в рабочей аудитории, где предположительно находились другие гости и сотрудники. В конце видео присутствующие водят хоровод.

«Абирег» предположил, что визит аниматора в ростовой кукле для Селионова заказали его коллеги в качестве подарка на день рождения. Издание связалось с директором автобазы, но он отказался от комментариев.