Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен участвовать в президентских выборах 2024 года, в частном порядке заявлял, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных собеседников, которые, как утверждается, общались либо с самим Трампом, либо с его советниками.

По словам одного из собеседников издания, Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из сложившейся ситуации, «сохранив лицо». Политик также полагает, что население некоторых регионов Украины не против вхождения в состав России, добавил источник, который обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом.

WP пишет, что эксперты по внешней политике настороженно восприняли идеи Трампа по поводу прекращения украинского конфликта, поскольку его позиция, с их точки зрения, оправдывает «нарушения международно признанных границ с применением силы». По данным газеты, некоторые советники миллиардера пытаются его переубедить.

«Я трачу 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине», — пожаловался сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Предвыборный штаб Трампа отказался дать конкретные ответы на вопросы The Washington Post и прокомментировать информацию собеседников издания.

«Любые предположения о плане [прекращения конфликта на Украине] исходят от неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит или произойдет», — заявила представитель предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Она также утверждала, что Трамп — «единственный, кто говорит о прекращении убийств».

О том, что Трамп в случае прихода к власти в США собирается прекратить финансирование Киева и тем самым остановить боевые действия на Укарине, после встречи с ним в марте заявлял известный своей пророссийской позицией премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник WP, близкий к экс-президенту, утверждает, что заявление Орбана не соответствует действительности, но Трамп решил их не опровергать.

Урегулирование за 24 часа

Трамп ранее не раз утверждал, что если бы все еще занимал должность президента США, конфликта между Россией и Украиной не произошло бы вовсе, поскольку он якобы смог бы добиться урегулирования «в течение 24 часов».

Трамп заявляет, что урегулирование конфликта за 24 часа возможно и в случае его переизбрания на президентский пост, однако детали своего плана на этот счет не раскрывал. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что готов обсудить гипотетический план Трампа, но предупреждал, что Киев не согласится на территориальные уступки.

Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года положительно оценил обещания Трампа урегулировать конфликт буквально за сутки.

«Мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис. Ну, это не может не радовать, это хорошо», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп после этого признался, что ему понравилась оценка российского президента. «Мне нравится, что он [Путин] сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи. Я бы пригласил его в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке», — делился он в интервью телеканалу NBC.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация победителя состоится в январе 2025 года. Трамп сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост еще осенью 2022 года. Действующий глава государства Джо Байден в конце апреля 2023 года тоже объявил, что будет баллотироваться на второй срок.