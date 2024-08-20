Власти Израиля настаивают на возведении 20-километровой стены у Филадельфийского коридора — границы между сектором Газа и Египтом, чтобы боевики ХАМАС не могли строить туннели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах о прекращении огня.

По данным издания, Израиль хочет получить доступ к информации с камер и датчиков, которые установлены в этом районе, а также сохранить в коридоре часть своих войск.

В начале 2024 года власти Израиля сообщили, что планируют восстановить контроль над коридором в рамках военной операции в Газе, которая началась в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль. ЦАХАЛ этой цели добилась в мае.

WSJ отмечает, что такие условия станут существенными препятствиями на пути заключения соглашения о прекращении огня. По информации высокопоставленного источника в Египте, Каир призывает к полному выводу израильских войск из Филадельфийского коридора и погранперехода «Рафах». Издание добавило, что представители Израиля эту тему обсуждали с посредниками в Каире, но «прогресс был незначительным».

Филадельфийский коридор является границей между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км. Он начинается на территории Израиля неподалеку от кибуца Керем-Шалом, проходит через разделенный на две части (западную и восточную) город Рафах (Рафиах) и заканчивается возле развалин еврейского поселения Рафиах-Ям, снесенного после ухода Израиля из Газы в 2005 году. В том же году ЦАХАЛ был выведен из Филадельфийского коридора и передал контроль над границей Египту. С мая 2024 года израильская армия снова контролирует коридор.

Накануне, 19 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен три часа обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план прекращения огня в Газе. По итогам переговоров канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Израиль принял план Вашингтона, касающийся перемирия.

20 августа Блинкен направится в Каир, где проведет новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС. По данным Axios, Израиль заверил американского дипломата, что в ближайшие дни направит своих переговорщиков в столицу Египта. При этом представители ХАМАС до сих пор не уточнили, будет ли он участвовать в обсуждениях.