Политик Борис Надеждин рассказал RTVI о планах участвовать в следующих выборах в Государственную Думу. Надеждин заявил, что готов собирать подписи избирателей, как перед президентскими выборами в 2024 году.

«Я удивительно живуч и изворотлив. Те, кто знают мою политическую биографию, понимают, о чем я говорю. Я фактически во всех выборах участвовал в стране — ну, я имею в виду большие выборы, президентские, госдумовские — с 1995 года. А уж в местных выборах — с 1990-го», — сказал Надеждин.

Он отметил, что, «как правило, находит решение, чтобы выдвигаться».

«Думаю, что и в этот раз тоже постараюсь найти на Госдуму. Ну, в крайнем случае выдвинусь как независимый кандидат, буду подписи собирать», — продолжил Надеждин.

По его словам, мы живем в удивительное время, когда правила меняются с такой скоростью, что надо все варианты держать в уме. «Я их и держу в уме. Я со многими партиями взаимодействую, готовлюсь на всякий случай подписи собирать, как я делал на президентских выборах», — добавил Надеждин.

Выборы в Госдуму состоятся в 2026 году.

В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы, состоявшиеся в марте 2024-го. В его программе был пункт о том, что «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

Перед штабами Надеждина выстраивались очереди из желающих поставить подписи в его поддержку, однако Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом, сославшись на большой процент недействительных подписей.

В апреле 2025 года Арбитражный суд признал Надеждина банкротом, в отношении него открыта процедура реструктуризации долгов, общая сумма которых оценивается в 77,4 млн рублей.

17 июня Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Гражданская инициатива».