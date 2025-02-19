Актер и режиссер Александр Галибин в интервью программе «Легенда» на RTVI раскритиковал использование в кино образа народного артиста СССР Юрия Никулина, воссозданного с помощью искусственного интеллекта. Галибин подчеркнул, что выступает против таких вещей как православный человек. Ранее Никулина «оживили» создатели фильма «Манюня: Приключения в Москве».

«Мне, наверное, все-таки уже сложнее погрузиться в этот мир искусственного интеллекта, потому что я практически за этим не слежу», — сказал Галибин.

Он отметил, что есть более интересные темы, чем искусственный интеллект.

«Я уже знаю, что существуют галопроекции, которые заменяют актеров на сцене. Но мне не кажется это правильным. Никто не заменит никогда человеческого общения», — отметил Галибин.

По его мнению, ничто не заменит тех чувств, которые возникают у зрителя, когда он приходит в театр, видит на сцене живых людей, а они передают ему свои эмоции и он сопереживает вместе с ними.

«Я не сторонник того, чтобы воскрешали в голограмме Юрия Никулина, который будет играть в кино как живой персонаж. Я не сторонник. Мне это не близко. Как человек все-таки православный, мне кажется, что это нехорошо. Для мира это нехорошо», — добавил Галибин.

В 2024 году внешность и голос Юрия Никулина были воссозданы с помощью искусственного интеллекта для фильма «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра. Продюсер Гевонд Андреасян утверждал, что создатели картины получили разрешение от семьи Никулина.