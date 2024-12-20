Блогер Виктория Боня в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI рассказала о своих встречах с американским рэпером P. Diddy, который обвиняется в изнасилованиях и торговле людьми.

Боня рассказала, что в 2001 году в Майами ее познакомил с P. Diddy друг, который сказал, что у рэпера «самые крутые вечеринки». Они вместе ужинали в клубе в большой компании, после чего все решили ехать в другое заведение.

Но, выйдя из клуба, Боня стала свидетельницей конфликта между P. Diddy и некой парой на парковке. Это испугало ее, и она не поехала с рэпером.

«И вот я сейчас думаю: пропустила ли я какую-то вечеринку, о которой могла бы потом рассказать. Но я себя не чувствовала safe. Я не чувствовала, что безопасно ехать с ними», — пояснила Боня.

На вопрос, производили ли P. Diddy и его окружение впечатление гангстеров, Боня ответила: «Это были гангстеры. Это не впечатление: людей убивали, в клубе стреляли, там же кто-то умер».

Блогерша рассказала, что в другой раз встретила P. Diddy в 2003 году в Сен-Тропе: она ехала в машине с подругой, а он стоял на улице.

«Я на него смотрю, и он такой: “Hey, how you doing?” Я такая: “О, Паффи, hi!” Типа, ты меня помнишь? Я ему машу, и он начинает делать ко мне шаг, вот просто вперед. А моя подруга берет, нажимает на газ и уезжает. Представляешь?» — сказала Боня.

Она отметила, что должна поблагодарить подругу, которая спасла ее «от какого-то гангстера, который устраивал такие вечеринки, о которых сейчас все говорят и все страдают».