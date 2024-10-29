Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после угроз в адрес семьи народного артиста России Ильи Резника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организовать проверку и представить доклад поручено руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Московский комсомолец» сообщил 28 октября, что внук и тезка поэта-песенника Ильи Резника, учащийся на третьем курсе продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР), уже два месяца подвергается травле и преследованию «по национальному признаку» со стороны других студентов.

Отец молодого человека Максим Резник рассказал изданию, что до недавнего времени у Резника-младшего не было проблем с однокашниками, но в этом учебном году они «стали проявлять к нему внимание, давать клички, говорить о его происхождении». В конце октября внук Резника столкнулся с компанией обидчиков на улице. «Их было четверо или пятеро. Они окликнули его и стали прилюдно оскорблять по национальному признаку», — рассказал отец юноши.

По его словам, Резник-младший попросил оставить его в покое, но те «посмеялись и продолжили оскорблять». В итоге студент дал пощечину одному из обидчиков. После этого, по словам Максима Резника, в адрес семьи начали поступать голосовые сообщения с угрозами.

«Пошли угрозы: “Мы пробили твой адрес”, “Я тебя уже заказал”… Ну, и винегрет из мата, обещаний расправы и откровенного фашизма. <…> Это, конечно, кошмар и уголовщина: там и про Гитлера, и про евреев в печах, и что они готовы сделать со всей нашей семьей», — рассказал Резник.

Он сообщил, что будет обращаться в правоохранительные органы, и выразил надежду, что СК отнесется к угрозам «со всей серьезностью». В разговоре с RT Резник уточнил, что драки между его сыном и другими студентами не было. Он добавил, что не знает, чем вызваны нападки на Илью.