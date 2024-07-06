Президент США Джо Байден дал первое интервью после провальных дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись 27 июня. В беседе с ABC News он объяснил неудачу на дебатах тем, что был измотан и нездоров. О чем еще рассказал Байден в интервью — в материале RTVI.

Состояние здоровья

Действующий американский президент назвал свой провал на дебатах с Трампом «неприятным эпизодом» и связал произошедшее с плохим самочувствием. По словам Байдена, речи о серьезном заболевании не идет — все дело в усталости на фоне плотного графика.

«Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки, и это была плохая ночь <…> У меня просто была плохая ночь. Я не знаю, почему», — заявил он, добавив, что вина за произошедшее лежит только на нем.

Байден не согласился с тем, что сталкивается с систематическими промахами на публичных выступлениях. По его словам, после дебатов он провел десять крупных мероприятий подряд, одно из которых длилось до двух часов ночи в день дебатов. «Большие толпы людей, ошеломляющий отклик, никаких промахов», — заверил он.

«Могу ли я пробежать стометровку за 10 минут? Нет. Но я все еще в хорошей форме», — считает Байден.

Американский лидер добавил, что каждый день проходит полное неврологическое обследование, а на всех мероприятиях его сопровождают «лучшие в мире врачи». По его словам, так поступает каждый президент.

«Я прохожу когнитивный тест каждый день. <…> Знаете, я не только веду кампанию, но и управляю миром. <…> И это не звучит как гипербола. Мы — важнейшая нация мира», — прокомментировал Байден свой загруженный график.

«Вывести страну на совершенно новый уровень»

Байден убежден, что у него хватит «душевных и физических сил» еще на один четырехлетний президентский срок. По его словам, он не баллотировался бы, если бы считал, что это не так.

«Я снова баллотируюсь, потому что считаю, что лучше всех понимаю, что нужно сделать, чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень. Мы на пути», — заявил глава государства.

По мнению Байдена, нет более квалифицированного политика, претендующего на пост президента, чем он. Американский лидер считает, что сейчас США находятся на пороге открытия множества невероятных возможностей. В следующий президентский срок он в том числе планирует «выровнять налоговую систему» и «убедиться, что мы находимся в ситуации, когда у нас есть здравоохранение для всех людей».

«Я добился большого прогресса, и именно это я и планирую делать. И мы сможем это сделать», — отметил он.

В числе своих достижений на посту президента Байден назвал сплочение НАТО, разработку южнотихоокеанской инициативы совместно с с AUKUS, привлечение десятков стран в Европе и за ее пределами к выделению помощи Украине. Себя он назвал «тем парнем, который остановил [президента России Владимира] Путина».

«И кто сможет удержать НАТО вместе, как не я? Кто сможет быть в положении, в котором я удерживаю Тихоокеанский бассейн в положении, в котором мы… мы, по крайней мере, сдерживаем Китай сейчас? Кто… кто сможет это сделать? У кого есть такая возможность? Кто… кто знает все эти…? У нас будет, я думаю, хороший способ судить обо мне — это конференция НАТО здесь, в США, на следующей неделе. Приходите послушать. Узнайте, что они говорят», — сказал Байден.

«Трамп — патологический лжец»

Своего оппонента Дональда Трампа действующий президент США назвал «патологическим лжецом».

«Вы когда-нибудь видели, чтобы Трамп сделал что-то, что принесло пользу кому-то другому, а не ему? Вы не можете ответить, я знаю», — обратился Байден к интервьюеру.

Он выразил мнение, что в ходе дебатов Трамп солгал более 20 раз, в частности, заявив, что благодаря его усилиям снизилась инфляция. Как утверждает Байден, Трамп намерен избавиться от системы здравоохранения, которая была внедрена при нем, и вернуть власть крупным фармацевтическим компаниям, «чтобы они могли устанавливать непомерно высокие цены на лекарства».

«Это парень, который хочет отменить все, что я сделал, все… все до единого», — убежден действующий президент США.

По словам американского лидера, он может выйти из президентской гонки только в том случае, если «спустится Господь Всемогущий» и скажет ему это сделать.

Кроме того, Байден не верит, что его рейтинг одобрения находится на уровне 36%. «Это не то, что показывают наши опросы», — сказал он.

Если на выборах победу одержит Трамп, то, по признанию Байдена, он будет чувствовать себя так, будто «отдал все силы и сделал самую хорошую работу, на которую только способен».