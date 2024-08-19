В Японии одобрили поставки Пентагону произведенных по лицензии противоракет для ЗРК «Пэтриот». В Москве не исключают, что эти боеприпасы могут оказаться на Украине. Об этом в интервью RTVI заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

«Формально японское законодательство всё еще запрещает экспорт летального вооружения в страны, в которых ведутся боевые действия. Тем не менее, в июле Токио дал «зеленый свет» на поставки в США произведенных в Японии по лицензии противоракет для ЗРК «Пэтриот». Не скрывается, что главная цель этой договоренности — пополнить арсеналы Пентагона, сократившиеся в связи с передачей вооружений киевскому режиму», — отметил Николай Ноздрев в беседе с RTVI.

По словам посла, «имеются серьезные опасения, что эти боеприпасы в конечном счете окажутся на Украине».

«Неоднократно предупреждали официальные японские власти, что в случае попадания в руки ВСУ произведенной в Японии ПВН будем рассматривать такие действия как однозначно враждебные, на которые последуют болезненные ответные меры, в том числе в контексте двусторонних отношений», — заключил дипломат.