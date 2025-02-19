Спустя почти год после вступления в НАТО Швеции, которая официально стала членом альянса 7 марта 2024 года, до конца нет ясности, что это означает на практике. В том числе — с точки зрения возможности размещения там иностранных военных контингентов и определенных видов вооружений, включая ядерное оружие. Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

«Эта задача перед нами стоит по-прежнему. Мы — и как посольство России в Швеции, и наша внешнеполитическая служба в целом, и наше министерство обороны — должны и будем отслеживать то, что на практике означает членство в НАТО. За это время Швеция не только вступила в НАТО, но и подписала соглашение о военном сотрудничестве с США», — отметил Сергей Беляев.

По словам дипломата, это соглашение «дает возможность американским вооруженным силам использовать целый ряд военных баз и объектов на территории Швеции».

«Что касается размещения каких-то видов вооружений, здесь пока конкретики нет. Швеция, вступив в НАТО, никаких ограничений на себя официально не взяла, в том числе и по ядерному оружию», — полагает посол.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не видит «сценария, при котором возможно размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время».

«Здесь шведы рассуждают о том, что это, в общем-то, консенсус, что у них есть большая традиция неразмещения такого оружия. С другой стороны, никаких официальных самоограничений или тем более законодательных актов в этом отношении не принято», — полагает собеседник RTVI.

В частности, обычно нет открытых данных о том, какое вооружение находится на борту военных кораблей или самолетов США, прибывающих в Швецию.

«Вот заходит их корабль или прилетает их самолет (здесь, в Швеции, американские стратегические бомбардировщики уже гостили), и американцы никогда не подтверждают и не отрицают, есть ли на борту ядерное оружие или нет. В условиях какого-то обострения тем более можно ожидать можно чего угодно», — считает Сергей Беляев.

По его словам, российская сторона продолжит «следить за тем, будут ли размещаться на территории Швеции на постоянной основе иностранные военные контингенты, будут ли размещаться ударные системы вооружений и какие».

При этом дипломат уверен, что после вступления в НАТО «безопасность Швеции, к сожалению, не укрепилась, а, наоборот, ослабла».

«Раньше нам не приходилось думать о том, как действовать в случае участия Швеции в каких-то конфликтах против нас. Сейчас, естественно, наши военные об этом должны думать», — отметил российский посол.

На сайте правительства королевства в разделе «Роль Швеции в НАТО» сказано: «Поддержка принимающей страны относится к способности Швеции оказывать гражданское и военное содействие в мирное время, во время кризиса или войны вооруженным силам, принадлежащим государству или международной организации, приглашенным на шведскую территорию. Это может включать в себя предоставление поддержки транспортом, топливом, медицинской помощью, продовольствием и так далее. <…> Швеция может предоставить возможности для учений и подготовки на своей территории сухопутным, морским и воздушным боевым силам союзников».

В соседней Норвегии, которая состоит в НАТО с момента основания альянса в 1949 году, во времена холодной войны было принято несколько самоограничений в военной сфере — о неразмещении иностранных баз, неразмещении ядерного оружия и непроведении военных учений в восточной части Финнмарка на границе с Россией. Время от времени Москва и Осло спорят о том, насколько эти самоограничения соблюдаются норвежской стороной.

Как заявлял в интервью RTVI посол Норвегии в России Роберт Квиле, они до сих пор действуют, хотя отчасти «реализованы с некоторой гибкостью».

«Мы сформулировали их сами, это наше одностороннее решение. Это не юридическое обязательство. Оно не основано ни на каких соглашениях с кем-либо. Так что, с юридической точки зрения, конечно, мы вольны отменить их полностью. Но мы этого не делаем», — говорил норвежский дипломат.