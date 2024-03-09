Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер рассказал, почему не посетил могилу оппозиционера Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве.

Явлинский рассказал, что 1 марта, в день похорон Навального, пришел в храм Христа Спасителя на прощание с последним председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым, с которым когда-то работал вместе. Основатель «Яблока» охарактеризовал Рыжкова как очень порядочного, честного и благородного человека.

После прощания с Рыжковым Явлинский сходил в церковь и помолился за Навального.

«Для меня этого пока достаточно. Это не тот вопрос, который должен превращаться в какое-то там публичное мероприятие. Нет, это другое дело. Это очень личная вещь. Я же знал Алексея Навального, он был восемь лет в «Яблоке». У нас были категорически разные взгляды политические. Но сейчас речь не об этом», — пояснил он.

Смерть оппозиционера Явлинский назвал страшной трагедией, которая стала следствием «той дикой пенитенциарной системы, которая создана в России» и «просто уничтожает людей».

«За несколько лет он прошел прямо настоящие пытки с этой системой. Эта система, очевидно, в значительной степени сыграла роль и довела его до такой трагической гибели», — сказал Явлинский.

Он подчеркнул, что не хочет сейчас обсуждать свои политические разногласия с Навальным. «Сейчас я только могу сказать еще раз и еще раз то, что я сказал в молитве о нем: «упокой, Господи, душу его и прости ему прегрешения вольные и невольные»», — сказал Явлинский.

На вопрос, сожалеет ли он о прежних разногласиях с Навальным, Явлинский ответил: «Ничего я не сожалею, я не хочу это обсуждать».

В день похорон Навального проститься с ним пришли его сторонники, а также политики Борис Надеждин, Евгений Ройзман* и Екатерина Дунцова, а также послы США, Франции и Германии. На следующий день могилу оппозиционера посетил экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*. Как сообщила «Медиазона»* со ссылкой на данные Московского метрополитена, с 1 по 3 марта на ближайшую к Борисовскому кладбищу станцию «Борисово» вошли на 27 тыс. человек больше, чем обычно.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов