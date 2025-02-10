У нового президента США Дональда Трампа и его команды нет какого-то плана по завершению конфликта на Украине, считает основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Свое мнение он высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Да нет никакого у них плана. Никакого плана у них нету. Они, наверное, поговорили с Москвой, сказали: «Вот вам полгода, давайте как-то завязывайте это всё». Ну, всё», — заявил Явлинский.

По его мнению, Трампа не интересует мирный договор. «Его интересует выполнить [предвыборное] обещание, показуху вот эту сделать», — сказал Явлинский.

Он полагает, что у Трампа гораздо меньше возможностей оказывать давление на Россию, чем на Украину.

«Они уже все санкции ввели. Как вы знаете, они не очень сильно работают. И потом Москва по-другому устроена. И, кстати, взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами сейчас на сверхминимальном уровне находится, экономическое или какое-либо угодно стратегическое», — рассуждает Явлинский.

По его словам, единственная содержательная вещь — это желание Москвы поддерживать с Трампом хорошие отношения.

«Вот на таком уровне, на дипломатическо-политическом, в этом интересы есть, и это довольно сложная история. Это может состояться», — добавил основатель «Яблока».