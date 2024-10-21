Юлия Навальная рассказала о намерении однажды стать кандидатом в президенты России. Вместе с тем, по словам вдовы оппозиционера Алексея Навального, при нынешнем российском руководстве ее возвращение в Москву «невозможно».

В интервью Би-би-си Навальная заявила, что хочет «в ответ поддержать» тех людей, которые ее поддерживают. Она добавила, что многие сторонники Навального вынужденно уехали из России, но миллионы остались и «живут в условиях сильного давления и репрессий».

«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», — сказала Навальная.

Вместе с тем она напомнила, что не смогла приехать в Россию на похороны мужа, опасаясь ареста. Против Навальной возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которым подразумевается основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией*.

По словам Навальной, российская оппозиция «находится в трудной ситуации», «многие в изгнании, многие в депрессии, они разочарованы», но не она сама.

«Несмотря на все ужасные события, произошедшие в моей жизни, я верю, что когда-нибудь все должно измениться, рано или поздно», — сказала она.

Говоря о муже, Навальная отметила, что он «всегда был оптимистом» и обладал «суперспособностью» — умением «смеяться над [противниками] и быть сильнее даже в тюрьме».

Отвечая на вопрос о решении мужа вернуться в Россию в 2021 году, Навальная отметила, что это было «трудное решение», однако «дискуссии» по этому поводу не было. «Правильного ответа» на вопрос о том, стоило ли возвращаться в Россию, нет, полагает Навальная. По ее словам, «ничто не стоит человеческой жизни», однако они с мужем «не могли прожить свою жизнь иначе».

После возвращения в Россию Навальный уже не вышел на свободу. 16 февраля этого года он умер в колонии «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО), его похоронили на Борисовском кладбище. Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России, такой же позиции придерживается вдова Навального. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

За день до смерти Навального — 15 февраля — его жене сообщили, что переговоры об обмене Навального близки к завершению и в течение недели его освободят. Об этом написала газета The Times, которая взяла интервью у вдовы оппозиционера.

Алексей и Юлия Навальные прожили вместе более 20 лет, после того как поженились в 2000 году. В одном из интервью Навальный говорил, что политические взгляды его жены радикальнее его собственных. После смерти Навального его вдова пообещала «продолжить его дело», а также призвала Запад не признавать итоги выборов президента России. В апреле Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2024 году по версии американского журнала Time (текст о ней на сайте издания написала вице-президент США Камала Харрис). В июле Навальная возглавила международную правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF). В том же месяце Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Позже Росфинмониторинг включил вдову оппозиционера в перечень террористов и экстремистов.

* ликвидированный иноагент, признан в России экстремистской организацией и запрещен