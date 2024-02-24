Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия, ранее записала видеообращение на девятый день после смерти своего мужа в колонии. Она возложила вину на президента России Владимира Путина за то, что следователи не выдают тело политика его матери.

В своем обращении Юлия Навальная заявила, что ее муж был верующим человеком, а его политика и взгляды «во многом базировались на христианских ценностях».

Вдова Навального потребовала отдать тело оппозиционера семье «без каких-либо условий», чтобы его отпели и похоронили «по-человечески в земле, как это принято в православии». Также она обвинила Путина, сотрудников Следственного комитета (СК) и ФСБ в «оскорблении чувств верующих».

«Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий. <…> Если вы действительно считаете себя верующими, то знайте — вы за все это ответите», — подчеркнула Навальная.

Соратники Алексея Навального считают его смерть в исправительной колонии в Ямало-Ненецком АО «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Юлия Навальная 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти оппозиционера, и пообещала продолжить дело мужа. Обвинения вдовы политика в адрес главы государства в Кремле сочли «голословными» и «хамскими».

Члены семьи Навального и его сторонники требуют предоставить официальное заключение о смерти Навального и выдать его тело родственникам. Мать политика Людмила Навальная 20 февраля потребовала от Путина незамедлительно решить вопрос с выдачей тела ее сына. 22 февраля она рассказала, что ей показали тело сына. По словам матери Навального, следователи настаивают на тайных похоронах, выдвигая соответствующие условия.

На 4 марта запланировано рассмотрение в закрытом режиме жалобы Людмилы Навальной на «незаконные действия» в рамках иска «о бездействии Следственного комитета по выдаче тела» ее сына.

В СК адвокату Навального сказали, что причина смерти Навального «не установлена». Также в ведомстве заявили, что его тело не выдадут родственникам, пока не завершится двухнедельная «химическая экспертиза». В Кремле заявили, что вопрос о передаче тела Навального его семье «не является функцией администрации президента».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов