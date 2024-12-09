Российский актер Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкери. Он получил номинацию в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщается на сайте организаторов.

В фильме рассказывается о стриптизерше Ани из Бруклина, в которую влюбляется Ваня, сын бизнесмена из России. Парень предлагает ей выйти за него замуж и больше никогда не волноваться о деньгах. Когда молодые люди женятся, об этом узнают родители Вани. Им не сильно нравится затея их сына, поэтому они отправляют разобраться с ситуацией специалистов.

Главную роль в картине исполнила американская актриса Майки Мэдисон. В фильме также снимались российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов. Борисов сыграл в «Аноре» русского парня Игоря, работающего на группу «решал», присматривающих за сыном миллиардера.

За победу вместе с Борисовым будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

Это первый случай в истории, когда на премию номинировали российского актера.

Днем ранее, 8 декабря, за роль в «Аноре» Юра Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Эту награду Борисов разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».

В мае фильм «Анора» был удостоен Золотой пальмовой ветви, главной награды, 77-го Каннского кинофестиваля.