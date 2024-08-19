Российские военные телеграм-каналы сообщили, что ВСУ разрушили третий, последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Военные эксперты писали, что уничтожение мостов усложнит снабжение российских сил и эвакуацию мирного населения.

Одним из первых об ударе ВСУ по последнему мосту через Сейм заявил военный блогер Владимир Романов. По его данным, речь идет о мосте в селе Карыж. Удар был нанесен вечером 18 августа, утверждает телеграм-канал «МИГ России». По его информации, примерно в то же время еще один удар был нанесен по ранее поврежденному мосту в селе Званное.

ВСУ наносят удары по мостам планирующими авиабомбами, утверждает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Украинские подразделения пытаются «отрезать логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», отмечает он.

По словам источника Shot, разбито три пролета моста. Мирное население продолжают эвакуировать на понтонах и лодках.

«Агентство»* отмечает, что визуальных подтверждений разрушения моста нет, а публикуемые в соцсетях фото предположительно не имеют к нему отношения. Председатель Совета депутатов Карыжского сельсовета Надежда Алипова не ответила на вопрос журналиста издания.

Советник врио губернатора Курской области, военный волонтер Роман Алехин утверждает, что уничтожение последнего моста через Сейм не даст «серьезного перевеса», поскольку российские военнослужащие наладили там понтонные переправы.

«Наша группировка здесь теперь полностью обеспечивается понтонными переправами и этого, с учетом эвакуации населения района, вполне хватает для ведения эффективных действий по сдерживанию атак ВСУ», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

О повреждении двух других мостов через Сейм ― в поселке Глушково и селе Званное — z-каналы сообщали 16 и 18 августа.

Военный эксперт Михаил Звинчук («Рыбарь») отмечал, что при разрушении всех мостов через реку Сейм российские подразделения у границы и жители около 30 населенных пунктов окажутся отрезаны от «большой земли».

Минобороны России не комментировало сообщения о повреждении мостов в Курской области.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов