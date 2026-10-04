Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран об условиях мирного урегулирования на Украине, рисках реализации худшего сценария в Армении, позиции Москвы по конфликту в Иране, а также манипуляциях общественным мнением в Европе. Самые важные заявления политика — в материале RTVI.

Три условия для Украины

Медведев напомнил, что основные условия мирного урегулирования на Украине были объявлены президентом России Владимиром Путиным во время выступления на коллегии Министерства иностранных дел в 2024 году.

«Это прежде всего нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина. То есть возвращение к тем основам, которые были заложены в их конституцию и в декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов 90-х годов», — сказал зампред российского Совбеза.

Вторым условием является отказ от националистического курса и осуждение практики запрета на русский язык и «вообще на все русское, российское», добавил он. Медведев обратил внимание на то, что русский язык использовался на Украине так же активно, как и украинский, и заявил, что сегодняшняя ситуация находится «за рамками международного права», а также «за гранью добра и зла».

Третье условие, отметил зампред Совбеза, это «передача в российскую юрисдикцию того, что установлено в Конституции России», то есть — территорий в Донбассе и других новых регионах. Он пояснил, что если российский суверенитет не будет восстановлен на базе дипломатических договоренностей, эта цель будет достигнута военными методами.

Испытание для отношений с Арменией

Говоря о положении дел на Южном Кавказе, Медведев указал на попытки «отдельных государств <…> что-то мутить» и вносить раскол между странами этого региона.

«Мы с осторожностью за этим наблюдаем», — добавил он.

По словам зампреда Совбеза, после неудачных действий Запада, направленных на вступление Грузии в НАТО, ситуация стала меняться в Армении, где местные власти приняли решение сменить курс развития страны. Он выразил уверенность в том, что такой шаг не приведет «ни к чему хорошему», а при реализации худшего сценария может превратить республику «в новую Украину».

«В настоящий момент на прочность испытывают наши отношения с Арменией», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что Россия решает задачи на Кавказе своими силами и не нуждается в чьей-либо помощи для того, чтобы «дружить, торговать и развиваться» со странами этого региона.

Правители и миссия Всевышнего

Касаясь темы конфликта на Ближнем Востоке, Медведев подчеркнул, что Россия хочет видеть будущее мира открытым для равноправия между разными государствами, а мировые лидеры не имеют права угрожать существованию наций и цивилизаций.

«Чтобы не раздавались окрики из разных мест, а тем более такие слова, как мы слышали недавно: «Вот я приму решение, и исчезнет целая нация». Вы знаете, кто это сказал. Но никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», — пояснил зампред Совбеза.

Он оценил отношения между Россией и Ираном как стратегические и партнерские, однако не попадающие под определение «военного блока». Медведев отметил, что в мае российская сторона передала Тегерану предложения по обеспечению коллективной безопасности в зоне Персидского залива на фоне уничтожения практически всех механизмов в этой сфере на территории региона.

«Естественно, мы открыты к обсуждению всех механизмов. Но это возможно будет сделать только после восстановления элементарного доверия в регионе. Уровень недоверия же сейчас чрезвычайно высок», — сказал Медведев.

Слом однополярного мира

Зампред Совбеза также высказался о позиции европейских стран, которые рассматривают Россию как угрозу.

«Это лишь доказывает, что российская угроза выдвинута в качестве предлога для того, чтобы манипулировать общественным мнением, добиваться голосов в парламенте, побеждать на выборах и выколачивать деньги в свои военные бюджеты. Бог им судья», — заявил он.

Ключевой задачей для новой архитектуры безопасности в мире Медведев назвал слом однополярного мира.

«Если же говорить о важнейших событиях для нас, для Российской Федерации, то я скажу кратко: это победа над теми силами, которые в настоящий момент противостоят нашей стране. А это западный мир, Североатлантический альянс, который использует в качестве тарана несчастную Украину», — добавил он.

Зампред Совбеза также ответил на вопрос о причине, по которой он продолжает пользоваться социальной сетью X (ранее — Twitter).

«Ответ очевиден — кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы? А так они все-таки получают какую-то информацию, пусть даже дозированную. Так что нужно работать и на этом направлении», — сказал Медведев.