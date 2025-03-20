Вне зависимости от того, кто станет новым главой Международного олимпийского комитета, для России вряд ли что-то изменится, заявил корреспонденту RTVI депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Выборы нового руководителя МОК пройдут сегодня, 20 марта.

«Не считаю, что с новым главой МОК что-то кардинальным образом поменяется. Это мое сугубое мнение, потому что этот человек не со стороны, он человек изнутри, человек системы, наверняка все эти решения [санкции против России] поддерживал», — отметил Фетисов.

Он добавил, что для Москвы «совершенно неважно», кто займет пост президента международной спортивной организации.

«Я не слышал ни одного члена МОК, который бы на протяжении всех этих беспредельных лет дискриминации наших и белорусских спортсменов высказался в пользу того, что это неправильно. <…> Если это не так, то я готов извиниться, но мне кажется, что ничего хорошего в этом плане нам ожидать не приходится», — отметил депутат.

Кроме того, добавил Фетисов, тот, кто возглавит МОК, скорее всего, вряд ли окажется самодостаточной фигурой, а будет, вероятно, представлять интересы «некой команды». Парламентарий уточнил, что знает всех, кто претендует на этот пост.

«Я знаю, что там много самодостаточных людей, королевских кровей, известных, уважаемых. <…> Мне симпатичен Самаранч-младший, мы с ним дружили в свое время. Мы взаимодействовали и с Кирсти Ковентри в рамках антидопингового агентства. Ну а что она может сделать? Я же объяснил, что там не просто человек сам выбирается, там за ним стоит какая-то очень серьезная лоббистская группа. Там есть еще один человек, которого мой тесть [главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко — прим. RTVI] хорошо знает — это Ватанабэ. Они дружат уже 40 лет. Он человек разумный, сам спортсмен, более-менее независимый, уважаемый давно член МОК. Для меня вот два кандидата, от которых понятно что-то более-менее, чего ожидать», — сказал Фетисов.

26 февраля спустя 34 работы в отставку подал президент МОК Томас Бах, она вступит в силу после 23 июня. Выборы нового главы организации проходят в Коста-Наварино (Греция), на пост претендуют семь кандидатов: принц Иордании Фейсал аль-Хусейн; президент World Athletics Себастьян Коу; министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве Кирсти Ковентри; президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш; президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян; вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Президент МОК избирается на восемь лет. Затем он имеет право переизбраться на последующие четыре года.

Кроме того, 20 марта стало известно, что членом МОК еще на три года (до 2028-го) переизбрали 77-летнего главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева (он входит в организацию с 1994 года). Почетный президент Олимпийского комитета России, депутат Госдумы Александр Жуков заявил журналистам, что это «хороший признак».