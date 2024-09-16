За первое полугодие 2024 года в России в результате паводков и половодий пострадало более 47 тысяч домов. Об этом RTVI сообщили в МЧС.

При этом за весь 2023 год пострадало почти в четыре раза меньше — 12,6 тысяч домов.

Всего, по данным МЧС, в 2023 году затопление было на территории 946 населенных пунктов и 156 СНТ, в то время как в первом полугодии 2024 от затоплений пострадали 1205 населенных пункта и 558 СНТ.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года пострадало больше социально значимых объектов, чем за весь 2023 год — 136, а в прошлом году — 116. Также в первой половине 2024 уже пострадали от подтоплений свыше тысячи объектов транспортной инфраструктуры и более 1,7 тыс. объектов ЖКХ.

Сумму ущерба за первую половину 2024 года в МЧС не назвали. Общий ущерб от наводнений в 2023 году составил, по оценке МЧС, более 8 млрд рублей.

Весной 2024 года тяжелая ситуация с весенними паводками сложилась в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Особо пострадал от наводнения город Орск в Оренбургской области, где разлившаяся река Урал прорвала защитные дамбы.