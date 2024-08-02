Суд во Франции приговорил белорусского художника-акциониста Алексея Кузьмича к месяцу условного заключения и штрафу в размере 3 тыс. евро, а также постановил депортировать его за попытку раскопать могилу художника Винсента Ван Гога в рамках акции “Ренессанс”. Об этом сообщили близкие Кузьмича в социальных сетях.

“Сейчас Алексей находится в депортационном центре Le Mesnil-Amelot Centre de Rétention Administrative CRA N°3, которое, по сути, является тюрьмой, где находятся заключенные, которые отбыли срок в колонии и ждут отправки домой”, — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, Кузьмичу предписывается незамедлительно уехать из Франции и вернуться в страну своего гражданства или любое другое государство, в котором он имеет законный допуск (за исключением государства-члена ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии). В ведомстве отметили, что художник прибыл в страну два месяц назад по белорусскому паспорту и с польской визой.

По словам представителей префектуры, Кузьмичу не сообщил о риске преследования или нарушения прав в его отношении в случае возвращения в Беларусь. Они добавили, что художнику будет запрещен въезд во Францию на протяжении двух лет.

В комментариях к фотографиям, сделанным на могиле Ван Гога в коммуне Овер-сюр-Уаз в годовщину смерти художника 29 июля, сам Кузьмич пояснил, что попытался “вернуть художника” в мир.

“Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!” — написал он.

Кузьмич также заявил, что “откопал свою глыбу” и призвал остальных “заняться же, наконец, делом” и “взяться за лопату”.

В октябре 2023 года Парижский уголовный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы российского художника-акциониста Петра Павленского, который обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни. Поводом для обвинения стало распространение интимного видео, на котором, по словам активиста, был запечатлен кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. После этого Гриво, чья предвыборная кампания была построена на защите семейных ценностей, снял свою кандидатуру с выборов.

Партнерша Павленского Александр де Таддео получила шесть месяцев лишения свободы условно по обвинению в хранении и распространении видео. Их также обязали выплатить пострадавшему 15 тыс. евро компенсации за моральный ущерб и 5 тыс. евро за судебные издержки.