За последние пять лет в России произошло более 350 аварий с лифтами, при которых люди получили травмы или погибли, следует из данных Национального лифтового союза. Хотя количество погибших снижается: с 30 человек в 2018 году до 13 — в 2023-м,, но число травмированных выросло с 30 человек в 2018 году до 38 в 2023-м.

Цифра кажется большой, однако она не идет ни в какое сравнение с ежегодными данными о ДТП и ЧП на транспорте, рассказал RTVI финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода (входит в ГК ДОМ.РФ) Сергей Фирстов.

Лифт — один из самых безопасных видов транспорта, если его правильно эксплуатировать, качественно обслуживать и соблюдать технику безопасности, отметил Фирстов. “Большинство инцидентов происходит из-за нарушения элементарных правил эксплуатации или отсутствия своевременного технического обслуживания”, — пояснил он.

Самый распространенный тип инцидента — техническая неисправность. Когда говорят, что лифт упал, чаще всего оказывается, что сработали устройства безопасности, рассказал RTVI технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин.

“Экстренная остановка лифта из-за срабатывания системы безопасности иногда приводит к травмам пассажиров. Но большинство случаев ограничивается ожиданием ремонтной бригады, которая по нормативу должна прибыть в течение получаса. Летальные случаи — редкость и почти всегда связаны с грубейшими нарушениями правил безопасности”, — пояснил Фирстов.

Но иногда ждать приходится дольше. Причина — в том, что в России не хватает кадров для монтажа и эксплуатации лифтов. “Пожилые специалисты уходят, а молодых не хватает. Привлечь молодежь сложно: работа ответственная, связана с рисками, и выпускникам колледжей трудно сразу овладеть необходимыми знаниями”, — рассказал Заточкин.

За последний год было достаточно громких ЧП с лифтами. Так, пять женщин на девятом месяце беременности застряли в лифте в одном из столичных роддомов, когда в сопровождении медсестры поднимались в родильный зал. Лифт уехал на минус первый этаж и встал. Было душно, погас свет. У одной пациентки уже начались схватки, но связаться с диспетчером не удалось. Пациентка, у которой ловила связь, смогла дозвониться до мужа. Тот вызвал спасателей. Женщины просидели в лифте около часа.

Лифт с рабочими упал с 15-го этажа московской поликлиники на улице Заморенова. Один из рабочих погиб. До этого с лифтами в этой поликлинике уже наблюдались проблемы: после посещения терапевта 71-летняя москвичка упала, входя в кабину лифта. Двери зажали ей ноги, после чего кабина поехала вверх и протащила женщину до восьмого этажа.

Еще один инцидент произошел в Волгограде — пассажирский лифт с 15-летней девушкой упал в жилом комплексе бизнес-класса «Браво». Пострадавшая попала в больницу с компрессионным переломом позвонка, сотрясением головного мозга и ушибом коленных суставов. До этого этот лифт уже падал, но обходилось без травм пассажиров.