В России за вооруженный мятеж с отягчающими обстоятельствами будет грозить пожизненное лишение свободы. Такие поправки в Уголовный кодекс РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник RTVI в комиссии.

Сейчас предусмотрено максимальное наказание до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Предлагается статью 279 «Вооруженный мятеж» Уголовного кодекса РФ изложить в новой редакции, предусматривающей дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от вида соучастия лица: за организацию и руководство; за участие в совершаемом преступлении и наступивших в результате совершения преступления последствий; в случае причинения смерти человеку или иных тяжких последствий.

Проектируемыми изменениями предусматривается наказание за вооруженный мятеж с отягчающими обстоятельствами вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в материалах к заседанию комиссии, имеющихся в распоряжении RTVI.

В действующей редакции этой статьи предусмотрено максимальное наказание до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Одновременно поправками предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего вооруженный мятеж, «если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ», отмечается в материалах комиссии.

Законопроект в случае принятия не будет иметь обратной силы, сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

«Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — пояснил Синельщиков.

Он также не считает, что поправки как-то связаны с годовщиной мятежа Пригожина.

«Если закону чего-то не достает, не к дате неважно когда, поправки следует готовить и вносить», — сказал депутат профильного комитета Госдумы.