Ни Россия, ни Норвегия не собираются возводить дополнительные масштабные заграждения на единственном сухопутном КПП общей границы. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Нынешняя защитная пограничная инфраструктура с российской стороны является достаточной. Как нам известно, у норвежцев имеются долгосрочные планы по укреплению своего участка границы, но они не выходят за рамки стандартных процедур по содержанию пограничной инфраструктуры. Речи о серьезной модернизации погранпункта не ведется», — рассказал Николай Корчунов.

Как отметил дипломат, «по общим оценкам, обстановка на российско-норвежской границе спокойная».

«Сохранению такой ситуации во многом способствуют контакты по линии погрануполномоченных и таможенных служб. На регулярной основе проводятся встречи, на которых обсуждаются и решаются актуальные вопросы работы границы», — отметил посол.

По его словам, недавно вновь прозвучало предложение от представителя отделения одной из норвежских партий на севере страны воздвигнуть забор.

«Не знаю, стоит ли к этому относиться серьезно, либо это просто возможность загрузить местные строительные, логистические и иные компании. На севере Норвегии непростая экономическая ситуация», — предположил собеседник RTVI.

Николай Корчунов признал, что «нарушения пограничного и таможенного контроля фиксируются с обеих сторон, но их количество незначительно и серьезных опасений не вызывает».

Ранее посол Норвегии в России Роберт Квиле заявлял в интервью RTVI, что «забор на границе с Россией не имеет смысла».

На российско-норвежской границе, которая проходит в основном по реке, действует единственный сухопутный погранпереход Борисоглебск — Стурскуг. Он не был закрыт после 24 февраля 2022 года, однако правила въезда для россиян и основания для получения виз с тех пор серьезно ужесточились.